F1 | Mercedes dopo la doppietta: "Ci aspetta una lotta serrata con la Ferrari"

F1 | Ferrari blocca "i guerrieri dell'apocalisse": la SF-26 ha sfidato Mercedes ed è seconda forza

F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"

F1 | Le risposte ai 5 grandi temi usciti dal GP d'Australia

Norris senza filtri: "Non è F1, è un caos artificiale. Così rischiamo di farci molto male"

F1 | Antonelli: "Partenza disastrosa, mi sono trovato con la batteria a zero"

F1 | Leclerc terzo: "Buon podio, ma la mia SF-26 non è nella finestra giusta"
Formula 1 Australia

F1 | Cadillac: individuato il problema principale della MAC26

Cadillac si sta scontrando con le inevitabili difficoltà di un team all'esordio in F1. L'obiettivo ora è iniziare a limare i difetti dopo averli individuati tra i test del Bahrain e il Gran Premio d'Australia.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

I problemi che attanagliano Aston Martin in questo avvio di stagione stanno oscurando i primi passi di Cadillac. L'11esimo team che è appena entrato a far parte del Circus iridato si sta scontrando con la dura realtà: la Formula 1 è un ambiente iper competitivo e fare le cose con diligenza e metodo non garantisce il raggiungimento degli obiettivi a breve termine.

La squadra diretta da Graeme Lowdon, infatti, sta riscontrando diversi problemi sulle MAC26. Alcuni legati all'affidabilità, ma gran parte legati all'aspetto prestazionale.

Sia chiaro, tutto questo è comprensibile se si considera che si sta parlando di una squadra nata da zero che, sebbene possa contare sulla power unit Ferrari, ha comunque deciso per principio di fare a meno di alcune componenti importanti come le sospensioni e parte del cambio.

Un'iniziativa nobile, ma che porta inevitabili svantaggi. Cadillac, infatti, sta ora valutando quali siano i principali problemi delle proprie monoposto, così da indirizzare lo sviluppo per il prosieguo della stagione.

"Ora abbiamo visto che siamo decisamente carenti in termini di prestazioni, e la direzione da prendere è piuttoto chiara su dove spingere e come sviluppare la monoposto", ha dichiarato Bottas.

Sergio Perez, invece, ieri è riuscito a fare appena 16 guru a causa di un problema al sistema di alimentazione e di una perdita idraulica. Per questo, a suo avviso, le qualifiche sono andate tutto sommato in modo positivo.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Prima delle qualifiche non abbiamo fatto nessun giro, quindi penso che le qualifiche siano andate molto bene in termini di procedure, in termini di massimizzazione di ciò che abbiamo come macchina. Ed è tutto ciò che posso chiedere per ora".

"È ovviamente chiaro dai tempi sul giro che abbiamo molto lavoro da fare. È stato uno sforzo enorme per il team essere qui, con entrambe le vetture che hanno disputato le qualifiche ad altissimo livello. Ora dobbiamo [guardare] al tempo sul giro, e abbiamo molto da scoprire".

Entrambi i piloti del team americano sono concordi nel giudizio sulla MAC26 dopo aver preso oltre 3 secondi di ritardo dal crono della migliore monoposto motorizzata Ferrari, ovvero la SF-26 di Charles Leclerc.

"Il nostro problema principale, in questo momento, è la mancanza di carico aerodinamico", ha detto Bottas. "Stiamo perdendo terreno in quasi tutti i punti di corda delle curve, non riusciamo a mantenere una velocità sufficiente, quindi c'è molto da lavorare e migliorare. Ma, ancora una volta, dovevamo vedere qual era il punto di partenza da cui dovevamo partire".

"Il divario dai primi è grande, questo è certo. Ma è un punto di partenza. Come sapete, alcuni dei progetti hanno dovuto essere rilasciati molto presto solo per avere qualcosa, quindi ci saranno sviluppi nelle prossime gare e nel corso della stagione".

Per Cadillac, dunque, così come Aston Martin, sarà molto importante fare tanti chilometri nei prossimi gran premi per valutare le novità e dove intervenire nel corso delle prossime settimane per ridurre il gap dai team che la precedono e avvicinarsi al centro gruppo, che è già ben nutrito con Racing Bulls, Haas, Audi e Alpine.

Articolo precedente F1 | Aston Martin: il telaio ha potenziale da sbloccare. Honda 2" da recuperare
Prossimo Articolo LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Australia, Gara

