F1 | Cadillac: in Ungheria arrivano novità all'impianto frenante per evitare i problemi avuti in Austria

La fase di profondo apprendimento fissato per l'inizio di stagione è finita e ora è il tempo di pensare alle prestazioni. Cadillac, nel bel mezzo della sua prima stagione in Formula 1, sta facendo i conti con le difficoltà - naturali e più che comprensibili - che un nuovo team deve affrontare.

Al Red Bull Ring, sede del Gran Premio d'Austria andato in scena qualche settimana fa, le MAC-26 si sono trovate KO dopo appena 5 giri di gara. Sia Valtteri Bottas che Sergio Perez si sono dovuti ritirare a 2 giri di distanza l'uno dall'altro per lo stesso problema: surriscaldamento dei freni che aveva mandato a fuoco l'impianto anteriore di entrambe le monoposto bianco-nere.

Silverstone e Spa-Francorchamps non si sono rivelate piste con un layout tale da mettere in crisi i freni delle vetture statunitensi, tant'è che Cadillac ha evitato di portare grosse novità in tal senso per permettere a Perez e Bottas di terminare la gara (o non ritirarsi a causa di quel motivo).

I rettilinei lunghi e le alte velocità hanno permesso un ottimo raffreddamento dell'impianto frenante, permettendo così al team e ai piloti di concentrarsi su altri aspetti, mentre in fabbrica termineranno di realizzare le nuove parti che esordiranno in Ungheria, all'Hungaroring tra poco meno di una settimana.

Assieme al problema ai freni, Cadillac ha anche sistemato un altro problema che l'aveva attanagliata nella prima parte di stagione: la qualità delle componenti che, in determinati casi, è risultato essere un problema tangibile.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Il problema legato alla qualità delle componenti è ormai definitivamente risolto", ha confermato Valtteri Bottas a Spa-Francorchamps.

"Abbiamo dovuto imparare alcune cose nel modo più difficile. Alcuni componenti della vettura si sono guastati e abbiamo avuto anche problemi di raffreddamento dei freni. E da questi abbiamo imparato molto. Per Budapest avremo ulteriori aggiornamenti su questo aspetto. Abbiamo imparato a caro prezzo alcune lezioni, ma siamo certamente migliorati".

"Sappiamo esattamente che a Budapest le frenate sarebbero un problema qualora non introducessimo degli aggiornamenti. Ed è proprio per questo motivo che li porteremo".

Le novità previste per l'Ungheria, però, potrebbero essere tra le ultime della stagione. Stando a quanto affermato da Bottas, Cadillac dovrebbe presto concentrare gran parte delle sue attenzioni e risorse alla monoposto del prossimo anno. Questo implicherebbe una sorta di congelamento della MAC-26 o, nel migliore dei casi, un rallentamento significativo dell'aggiornamento della stessa.

"Dopo Budapest, però, non so ancora quanti altri sviluppi arriveranno (per questa vettura), perché a un certo punto dovremo inevitabilmente concentrare gli sforzi sulla monoposto del prossimo anno", ha concluso l'ex pilota della Mercedes.