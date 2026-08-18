F1 | Cadillac dimezza il gap: recuperati sei decimi sui rivali, ma ora inizia il vero esame di maturità

La pausa estiva sembrava il momento ideale per respirare, per raccogliere di nuovo le forze in vista della seconda metà di campionato che si prospetta impegnativa. Ma in casa Cadillac, la sosta è diventata la chance per apportare dei cambiamenti significativi alla struttura della scuderia, con il cambio di Team Principal, dando l’addio a Graeme Lowdon per accogliere Marcin Budkowski.

Lowdon non era mai stato considerato un possibile Team Principal Cadillac sul lungo periodo, bensì una figura che aveva soprattutto il compito di avviare la squadra e renderla operativa, come ha poi lasciato intendere Dan Towriss, CEO di Cadillac F1, che già da tempo pianificava dei cambiamenti. Tuttavia, la notizia ha comunque colto di sorpresa molti, date le tempistiche.

Partire con un nuovo progetto totalmente da un foglio bianco, senza avere riferimenti precedenti, non è una sfida semplice ed è ciò che sta sperimentando Cadillac, a cui va però riconosciuta l’ambizione e la voglia di cimentarsi in qualcosa di proprio, limitando per quanto possibile gli elementi acquistati da altri team per virare su fornitori esterni ma con progetti in parte sviluppati in casa.

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Prima di crescere serviva costruire una base solida

Per quanto sia normale doversi affidare comunque a fornitori in una fase di crescita di una squadra nata da poco meno di due anni, Cadillac non ha voluto cercare scorciatoie in un percorso con cui, in futuro, vuole arrivare a creare quelle competenze necessarie per diventare uno dei top team in grado di giocarsi le posizioni di vertice. Ed è da qui che parte il percorso della Cadillac.

Non è un mistero che Cadillac si sia presentata all’inizio del campionato con una vettura ben lontana dalla vetta, senza soluzioni estreme e con tanto margine di crescita, ma la scelta era anche logica. Per una nuova squadra, l’importante è prima creare una base solida su cui lavorare e su cui poter crescere, e ciò lo si è visto proprio con la prima versione della MAC‑26.

Soprattutto nelle prime gare, si sono sperimentati problemi di qualità dei materiali, rotture e problemi di affidabilità, ma è esattamente la realtà che deve sperimentare un team nato da un foglio bianco per poter fare lo step successivo. Da lì Cadillac ha iniziato a creare le basi per sviluppare la sua vettura, che in effetti si è avvicinata al resto della griglia, ma in maniera sufficiente?

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Towriss ha spiegato che il processo per trovare una nuova figura era iniziato qualche mese fa, per capire quale potesse essere la fase successiva di Cadillac in F1, quale fosse il tempismo giusto. Lowdon ha in parte pagato anche proprio le difficoltà nell’avviare un progetto da zero, assolutamente comprensibili, ma è anche chiaro che Cadillac non è entrata in F1 per rimanere a lungo il fanalino di coda.

In questi primi sei mesi ha dimezzato il gap da centro gruppo

Nella prima parte di campionato, Cadillac ha portato novità anche con un buon ritmo di sviluppo, proprio declinato all’essere una nuova squadra, e questo ha permesso di ridurre sensibilmente il gap dalle altre scuderie di centro gruppo, il reale obiettivo per questa stagione. Pensare di essere subito nella mischia non era realistico, ma pian piano il distacco dai rivali si è circa dimezzato.

Sebbene Cadillac non sia ancora riuscita a centrare la sua prima Q2 della stagione, sfiorata solamente a Monaco dove è sfuggita per soli 62 millesimi, se si analizza il percorso fatto durante questa prima parte di campionato emerge in maniera evidente come sia stata in grado di recuperare oltre mezzo secondo rispetto alle squadre che si giocano gli ultimi posti per l’accesso alla Q2.

Se prima di Miami il distacco superava ampiamente il secondo e due decimi, proprio dal fine settimana di casa negli Stati Uniti Cadillac ha iniziato ad avvicinarsi. Nelle qualifiche per la sprint, il gap si è ridotto a tre decimi, per poi risalire nel secondo turno di prove ufficiali di quel weekend, quando però il team non fu in grado di massimizzare le proprie performance tra problemi di deployment ed errori da parte dei piloti.

Gara Distacco dall'ultimo posto per il passaggio in Q2 (s) Distacco dall'ultimo posto per il passaggio in Q2 (s) Australia 1,358 1,671 Cina 1,297 1,378 Giappone 1,279 1,407 Miami 1,709 1,901 Canada 0,654 0,875 Monaco 0,062 0,083 Barcellona 0,664 0,864 Austria 0,714 1,046 Silverstone 0,589 0,65 Belgio 0,71 0,663 Ungheria 0,76 0,949

Il distacco ha iniziato ad abbassarsi stabilmente sotto il secondo, attorno ai sei decimi e ben sotto l’1% medio, quindi andando a dimezzare il gap delle prime gare. Ciò indica anche un altro elemento: anche a centro gruppo i rapporti di forza tra le varie squadre sono variati, come ad esempio la Haas, che a inizio campionato era quasi il riferimento nella fascia centrale, per poi scivolare indietro.

Con Budkowski inizia la fase 2 e l'esame di maturità

Ciò significa che il gap recuperato su alcune squadre sia addirittura superiore ai sei decimi, restituendo un quadro ben chiaro di come Cadillac stia riuscendo a ben figurare nella lotta agli sviluppi. È tuttavia logico che questa corsa agli sviluppi a un certo punto calerà, in parte per questioni di budget avendo già investito molto nella prima parte di campionato, in parte perché il focus si sposterà presto sul 2027.

Può sembrare poco, ma in realtà è un deciso passo in avanti. Forse, su tutto, Cadillac ha pagato l’essere partita molto indietro, probabilmente anche più di quanto sperasse, ma proprio per questo il percorso compiuto finora assume un valore ancora più significativo. L’arrivo di Budkowski rappresenta il passo successivo, ma anche il segnale di una struttura che vuole accelerare la propria maturazione tecnica e gestionale.

"Credo che una parte importante del ruolo di leadership che assumerò da ora in avanti, insieme al resto del gruppo dirigente, sarà assicurarmi che si prendano le decisioni giuste sia nel lungo che nel breve termine", ha detto Budkowski. E qui nasce la parte complessa, perché servirà guidare la transizione del team nella fase 2 del suo progetto.