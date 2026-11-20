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F1 | Cadillac cambia i piani: motori Ferrari fino al 2029, il V8 americano debutterà nel 2030
Cadillac ha deciso di modificare il programma di sviluppo della propria power unit, rinviando il debutto dal 2029 al 2030, in concomitanza con il previsto ritorno dei motori V8. Dan Towriss ha confermato che la squadra americana continuerà a utilizzare le unità Ferrari per altre tre stagioni.
Roberto Chinchero
Pubblicato: 20 nov 2026, 06:07
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Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Il ritorno dei motori V8 in Formula 1, previsto per il 2030, non ha ancora ricevuto il via libera definitivo, ma sta già influenzando i programmi dei costruttori. Tra questi c'è Cadillac, che ha deciso di modificare la propria strategia relativa allo sviluppo della power unit destinata a equipaggiare le monoposto americane. Il debutto del motore realizzato da General Motors, inizialmente programmato per il 2029, è stato posticipato di un anno, in modo da coincidere con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico.
La conferma è arrivata da Dan Towriss, CEO di Cadillac F1, durante la conferenza stampa del Gran Premio di Las Vegas. Alla domanda sulle conseguenze del possibile ritorno ai V8, Towriss ha chiarito che la squadra continuerà a utilizzare le power unit Ferrari fino al termine della stagione 2029. “Rimarremo clienti Ferrari fino al 2029 e introdurremo la power unit Cadillac nel 2030, con il V8”, ha confermato Towriss.
Una dichiarazione che chiarisce i programmi del costruttore americano e rappresenta una novità significativa rispetto alla tabella di marcia iniziale. Cadillac avrebbe dovuto affrontare la stagione 2029 con una propria power unit V6, prima di adeguarsi alle nuove regole previste per l'anno successivo. La prospettiva di un cambiamento regolamentare così ravvicinato ha evidentemente portato a riconsiderare il programma.
Il nuovo stabilimento aprirà il 18 dicembre
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto di: Manuel Eletto
Il rinvio del debutto non comporterà tuttavia un rallentamento delle attività di sviluppo. Cadillac si prepara infatti a inaugurare il nuovo stabilimento dedicato alle power unit a Charlotte, in North Carolina, il prossimo 18 dicembre. Towriss ha spiegato che il lavoro è già stato avviato e che la struttura tecnica sta portando avanti diversi progetti in parallelo, partendo dall'esperienza accumulata sul V6 per preparare il futuro otto cilindri.
“Per un certo periodo lavoreremo su entrambi i progetti. Abbiamo già una base V6 sulla quale sviluppare il nostro lavoro e contemporaneamente stiamo procedendo verso il V8. Ci sono diversi progetti attualmente in corso, quindi disponiamo di una buona base per quello che vogliamo costruire e per la direzione che abbiamo scelto”.
Il passaggio ai V8 consentirebbe a Cadillac di concentrare le risorse su un progetto destinato ad avere un ciclo di vita più lungo, evitando di portare al debutto un propulsore sviluppato per una sola stagione. Un vantaggio potenzialmente importante per un costruttore che sta ancora completando la propria struttura tecnica e industriale.
L'accordo sui V8 è ancora da finalizzare
Towriss ha accolto con soddisfazione l'esito dell'incontro tra i rappresentanti della Formula 1, della FIA e dei motoristi, durante il quale è stata discussa la direzione da seguire per il
regolamento delle power unit a partire dal 2030. “Siamo contenti di vedere che la Formula 1, sotto la guida della FIA, stia convergendo verso una direzione comune per introdurre i V8 nel 2030. Siamo molto soddisfatti di questa prospettiva”.
La posizione di Cadillac è quindi favorevole al cambiamento, anche perché una definizione anticipata delle caratteristiche dei futuri propulsori rappresenta un elemento fondamentale per un nuovo costruttore. “Come nuovo motorista che entra in Formula 1, avere una direzione chiara è ovviamente molto utile. Siamo entusiasti della strada intrapresa e il nostro personale sta già lavorando intensamente per prepararsi”.
Il ritorno ai V8 resta comunque subordinato alla definizione degli ultimi dettagli tecnici e regolamentari. Zak Brown, intervenuto nella stessa conferenza stampa, ha parlato di un accordo di principio, sottolineando come rimangano ancora alcuni aspetti da finalizzare. Per Cadillac, tuttavia, la direzione appare sufficientemente delineata da aver già determinato una revisione dei programmi industriali.
Ferrari accompagnerà Cadillac fino alla fine del 2029
Livrea Cadillac Las Vegas GP
Foto di: Cadillac Communications
La decisione prolunga di un anno la collaborazione tecnica tra Cadillac e Ferrari. La squadra americana, che ha debuttato nel Mondiale 2026 utilizzando le power unit realizzate a Maranello, continuerà quindi ad affidarsi al costruttore italiano per altre tre stagioni.
Si tratta di una scelta che permetterà a Cadillac di concentrarsi sul consolidamento della propria struttura e sullo sviluppo della monoposto, mentre General Motors porterà avanti in parallelo il programma destinato alla realizzazione del primo motore americano per la Formula 1.
Il 2030 diventa così una scadenza particolarmente importante per il progetto Cadillac. Dopo quattro stagioni disputate con power unit Ferrari, la squadra punta a presentarsi al via del nuovo ciclo regolamentare con un propulsore sviluppato internamente.
La strada è ancora lunga e il regolamento V8 dovrà essere formalizzato, ma la scelta annunciata a Las Vegas chiarisce la strategia: Cadillac preferisce attendere un anno in più e concentrare gli investimenti sulla nuova generazione di motori, anziché affrontare il debutto come costruttore con una power unit destinata a diventare rapidamente obsoleta.
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