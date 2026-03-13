F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

Manca carico aerodinamico al posteriore, mancano chilometri, manca esperienza. Sono i tre punti cardine che stanno facendo da slogan all'avvio di avventura in Formula 1 di Cadillac, entrata quest'anno come 11esimo team nel Circus iridato.

Ma non è tutto. il primo fine settimana e mezzo di gara del team diretto da Graeme Lowdon ha fatto trasparire altri punti fondamentali che dovranno essere sistemati al più presto, se il percorso di crescita vorrà essere intrapreso rapidamente e percorso nella giusta direzione.

Sin dai test, il team a stelle e strisce ha palesato alcuni problemi d'affidabilità. Il più frequente di questi è legato al sistema d'alimentazione della power unit Ferrari. Oggi, proprio quel problema ha costretto Sergio Perez a non scendere in pista per disputare la Sprint Qualifying, ovvero la sessione che ha composto la griglia di partenza della Sprint che andrà in scena domattina alle ore 5:00 italiane.

Il collegio dei commissari sportivi del GP di Cina ha ammesso Perez in griglia pur non avendo fatto alcun giro al di sotto del 107%, la tolleranza massima prestazionale che consente a una monoposto di schierarsi per la gara. Ma i problemi alla pompa della benzina stanno diventando una costante di cui il team farebbe volentieri a meno.

"E' stato un problema alla pompa del carburante", ha confermato Sergio Perez al termine della Sprint Qualifying. "Purtroppo stiamo lottando in quell’area già da molto tempo, fin troppo, quindi è davvero frustrante. Non siamo riusciti a risolverlo e ci siamo ritrovati con questo problema già molte volte".

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Ovviamente il team sta lavorando molto duramente anche in fabbrica e vedremo se riusciranno a sistemarlo oppure no. Abbiamo avuto lo stesso problema questa mattina, quindi finora il tempo in pista è stato molto limitato. Speriamo di riuscire a sistemarlo".

Anche il messicano ha confermato che il problema d'alimentazione è sorto sin dai test e che, nonostante ciò, il team non sia ancora riuscito a trovare una soluzione per estinguerlo una volta per tutte.

"Abbiamo questo tipo di problema fin dall’inizio dei test, quindi non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione e spero davvero che presto possiamo averla".

Cadillac dovrà dunque concentrarsi in particolar modo su questo aspetto. Senza la risoluzione definitiva del problema, sarà per lei difficile girare con costanza, raccogliere dati e capire in che direzione andare con lo sviluppo della monoposto. Insomma, si tratta di un passaggio chiave in questo inizio di stagione per una squadra che ha bisogno di mettersi alle spalle tanto asfalto se vuole ambire a entrare nella lotta del centro gruppo.