F1 | Budget cap: pesano i trasporti, ma non i voli privati!

Carica lettore audio

Una delle voci di bilancio che ha fatto suonare l’allarme ‘costi’, soprattutto nei top-team, è quello relativo ai trasporti. “Il prezzo relativo alla spedizioni è quadruplicato, e non è qualcosa sotto il nostro controllo”, ha sottolineato Christian Horner, lanciando un forte messaggio in merito all’emergenza che starebbero affrontando le squadre di vertice.

Al momento la differenza tra le tariffe in vigore e i costi pianificati ad inizio stagione è stimata in circa 3 milioni di dollari, una cifra che potrebbe anche aumentare nei prossimi mesi. Quando la questione è stata sollevata all’attenzione, è emerso che la voce che preoccupa le squadre è quella legata al trasporto del materiale, ovvero tutto ciò che una squadra necessita per affrontare un weekend di gara, dalle monoposto all’attrezzatura tecnica fino a tutto ciò che è destinato all’hospitality, arrivando ad un totale stimato in circa 45 tonnellate per team.

Casse spedite nel paddock: i costi di trasporto sono quadruplicati Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Questo costo è stato incluso nel budget cap, quindi è una voce che intacca i 140 milioni di dollari a disposizione (e da qui la preoccupazione delle squadre di vertice) ma curiosamente è emerso che i costi relativi alla logistica del personale non sono inclusi nel limite di spesa.

Nel paddock c’è chi ha sottolineato questo aspetto, e altrettanto curiosa è la motivazione emersa quando è stato chiesto ad un addetto ai lavori i motivi che hanno portato a questa discrepanza nel momento in cui è stato deliberato il regolamento finanziario del budget cap.

“Il motivo è legato alle comodità di cui godono la maggior parte dei top-manager di Formula 1 – è stato il commento – sono ormai anni che i vertici delle squadre si recano sui circuiti utilizzando jet privati, e non è certo un servizio a buon mercato".

"Un viaggio andata/ritorno dall’Europa a Miami costa circa 300.000 euro, e vi assicuro che gli aeromobili parcheggiati negli aeroporti vicini ai circuiti sono davvero tanti. Se questi costi fossero stati inclusi nel budget cap sarebbero stati esposti al rischio di tagli, mentre con il regolamento che è stato approvato non c’è limite di spesa su questo fronte, ed è una voce che non intacca il limite imposto dal regolamento finanziario”.

C’è da ricordare che anche i tre salari più elevati all’interno dell’organigramma di ogni squadra sono esclusi dal tetto di spesa. Ed anche in questo caso non sono mancate le battute nel paddock, visto che l’eccezione concessa dal regolamento si sposa perfettamente con le esigenze della Red Bull, che ha nella triade Marko-Horner-Newey un monte stipendi complessivo che si dice superi abbondantemente i 30 milioni di euro.