F1 | Budget cap: i piloti chiedono punizioni esemplari

Carica lettore audio

Ogni conversazione nel paddock di Austin giunge sempre allo stesso capolinea. Si parla della pista in gran parte riasfaltata, dei nuovi sviluppi tecnici portati da diverse squadre, ma nella migliore delle circostanze alla terza domanda l’argomento diventa il caso Red Bull.

Anche squadre e piloti che non hanno interessi direttamente legati ad eventuali sanzioni che potrebbero essere inflitte alla Red Bull, sono molto fermi su questo caso, e la linea di pensiero comune è quella di una sorta di ‘tolleranza zero’.

I più espliciti sul caso Red Bull sono proprio i piloti, che ad esclusione dei diretti interessati sono tutti allineati nel chiedere alla FIA una linea dura.

“Siamo in un momento decisivo per il nostro sport – ha commentato George Russell – il regolamento con il tetto di spesa credo sia stato un grande vantaggio che ha avuto un impatto positivo".

George Russell, Mercedes AMG Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"La Formula 1 è un mondo estremamente tecnico, lo scorso anno Lewis per due millimetri di ala si è ritrovato squalificato in Brasile, e quando si parla di soldi spesi oltre il limite imposto dal regolamento, è una violazione grave. Oggi non abbiamo ancora un numero che fa capire l’entità di questa violazione, ma se hanno speso più del consentito vuol dire che hanno portato prestazioni sulla loro macchina da corsa. Liquidare la faccenda con una multa che non impatta sul loro sviluppo o sulle loro prestazioni complessive sicuramente non sarebbe adatto”.

“Penso che lo sport debba fare qualcosa al riguardo soprattutto guardando al futuro – ha spiegato Lewis Hamilton – altrimenti tutte le squadre andranno avanti su questa linea. Spendere milioni in più per poi ricevere solo uno schiaffetto su una mano non sarebbe un buon esempio, metterebbe in dubbio il concetto stesso di budget cap. Lo sport ha dei valori, e bisogna operare per preservarli, penso alla confusione che hanno i fans in questo momento, non è una situazione che fa bene all’intera Formula 1”.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Tra i più duri Valtteri Bottas, che lo scorso anno ha vissuto il duello Mercedes-Red Bull da diretto interessato.

“Le regole sono le regole e se non le rispetti deve esserci una pena dura – ha dichiarato - che faccia molto male. Non è un bel messaggio pensare ad un regolamento che permette ad una squadra di oltrepassare il limite di spesa per un anno, con la prospettiva di rischiare una punizione due stagioni dopo. Personalmente spero che ci sia una pena severa e dura, semplicemente perché situazioni non dovrebbero accadere, le regole sono le regole".

"Ce ne sono tante in F1 e quelle finanziarie non devono essere differenti in termini di penalità. Io spero di vedere una pena esemplare, lo scorso anno ero in lotta per il Mondiale Costruttori, obiettivo che abbiamo centrato, ma è mancato il titolo Piloti per una manciata di punti, e in questi casi pochi milioni di budget possono fare una grande differenza”.