F1: con ll budget cap 2021 i top team investiranno tanto nel 2020

Le regole 2021 di F1 sono state approvate e ora tutti i team si stanno organizzando per arrivare pronti non solo alla prossima stagione, ma anche - se non soprattutto - a quella che rappresenterà il grande cambiamento a livello tecnico e sportivo della classe regina del motorsport a 4 ruote.

Il 2020 diverrà così un anno chiave per tutte le squadre, in particolar modo per i top team, ossia le strutture in grado di investire quantità ingenti di budget per la monoposto del prossimo anno, progettazione e sviluppo, e per quella del 2021, che sarà differente in maniera significativa.

Questi budget saranno i più corposi di sempre. Volti a preparare 2 stagioni. Il vero obiettivo, però, è legato al 2021, quando entrerà in vigore il budget cap che costringerà anche i top team a rispettarlo, cercando di evitare una disparità prestazionale così grande tra le squadre di vertice e tutte le altre.

Ferrari, Red Bull e Mercedes sono consapevoli di dover investire enormi quantità di denaro e risorse nel 2020. Il team di Maranello si sta cautelando con l'introduzione di un nuovo simulatore, che diverrà sempre più importante in vista delle ulteriori limitazioni ai test che scatteranno già dalla prossima stagione (6 giornate di test invernali contro le 8 effettuate fino a quest'anno).

Mercedes, fresca di titoli e record, dovrebbe concentrarsi su nuovi banchi motore per cercare di recuperare la supremazia dal punto di vista delle power unit dopo averla avuta per anni.

Chi sembra invece in subbuglio per l'introduzione dei nuovi regolamenti 2021 è la Red Bull. Christian Horner, team principal della squadra di Milton Keynes, ha dichiarato a Motorsport.com: "Abbiamo una quantità di denaro illimitata e incontrollata che possiamo spendere in ricerca e sviluppo, ma anche in altre aree. Io, a questo proposito, sostengo ciò che avevo già detto in precedenza".

"Sarebbe stato meglio introdurre prima il budget cap e poi i regolamenti un anno più tardi perché il budget cap avrebbe limitato l'ammontare delle spese. Il 2020 sembra che sarà l'anno più costoso di sempre in F1".

Intanto Red Bull si è cautelata creando - come tutti i team - due gruppi di lavoro. Uno lavora sulla monoposto 2020, l'altro sui regolamenti 2021. "Il 2020 sarà un anno molto costoso e pieno di cose da fare, sia in pista che fuori. Stiamo sviluppando le cose in due gruppi differenti su due progetti molto diversi tra loro", ha concluso Horner.