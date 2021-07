F1, Budapest, Libere 2: le Mercedes suonano Verstappen

Nell'inferno dell'Hungaroring con 63 gradi di asfalto, sette in più rispetto al mattino, la Mercedes ha messo due W12 davanti a tutti con Valtteri Bottas capace di arrivare a 1'17"012 con le gomme soft. Il finlandese è stato migliore nel primo e secondo settore, mentre Lewis Hamilton si è rifatto nell'ultimo tratto, limitando il distacco dal compagno di squadra ad appena 27 millesimi di secondo.

Il dominatore del primo turno, Max Verstappen con l'aumento della temperatura sembra aver perso il bilanciamento della Red Bull RB16B accusando un fastidioso sottosterzo nel giro secco. Il favorito olandese, quindi, ha preso quasi tre decimi. Ma attenzione, perché queste condizioni climatiche non si ripeteranno nel weekend (si parla anche di rischio pioggia) per cui non è da escludere che il team di Milton Keynes abbia lavorato di più per la gara, senza forzare in condizioni che non si rivedranno.

Le Mercedes hanno dato un segno della loro competitività su un tracciato che, almeno sulla carta, dovrebbe adattarsi di più alla Red Bull. Le freccie nere hanno voluto dare una dimostrazione della loro superiorità, ma non è escluso che domani vedremo un riallineamento delle prestazioni in funzione di diverse mappature di motore.

Eccellente la prestazione di Esteban Ocon che è stato capace di infilare la sua Alpine fra le due Red Bull: il francese è quarto con un distacco di mezzo secondo da Verstappen, mentre la A521 è riuscita a precedere Sergio Perez di mezzo decimo. Il messicano è stato l'ultimo pilota in grado di scendere a 1'17", mentre Pierre Gasly con l'AlphaTauri ha agguantato un buon sesto posto anche se a un secondo dalla vetta.

Fernando Alonso con la seconda Alpine è settimo davanti a Sebastian Vettel che si trova a un decimo dalla McLaren di Lando Norris. L'inglese della McLaren si è infilato fra le due Aston Martin, visto che è Lance Stroll a chiudere la top 10.

Le Ferrari non hanno brillato, facendo certamente peggio delle previsioni: Charles Leclerc ha finito 11esimo, seguito come un'ombra dal compagno di squadra Carlos Sainz, che in mattinata era il primo degli altri. E' lecito chiedersi se con questo caldo ci sia stato chi ha lavorato pensando ad altro.

Non ha brillato Daniel Ricciardo con la MCL35 M: l'australiano ha beccato tre decimi dalla Rossa dello spagnolo ed è 13esimo. Positiva la prestazione di Kimi Raikkonen: il finlandese si è ripreso l'Alfa Romeo che aveva affidato alle mani di Robert Kubica e la 14esimo piazza non è affatto nale, considerato che Antonio Giovinazzi è solo 19esimo dopo i guai alla power unit del mattino.

A proposito di guai: Juki Tsunoda ha saltato quasi tutta la sessione perché i meccanici dell'AlphaTauri hanno dovuto ricostruire il retrotreno della AT2 danneggiato nel crash del mattino. Al giapponese hanno sostituito il cambio, il fondo e l'ala posteriore e solo a fine turno è riuscito a completare un run di tre giri che lo ha portato al 17esimo posto con un solo giro cronometrato con le gomme soft.

Le Williams sono 15esima con George Russell e con Nicholas Latifi a ruota. Mick Schumacher con la Haas è 18esimo, mentre il russo Nikita Mazepin chiude la classifica: quello che pesa è il distacco di 4"8 dal vertice, nove decimi dal collega tedesco.