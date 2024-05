F1 | Brown punge Horner: "Newey prima tessera di un effetto domino"

Che tra Zak Brown e Christian Horner non corra buon sangue è cosa nota. Nel tempestoso weekend del Gran Premio del Bahrain il CEO della McLaren era stato tra i più fermi nel chiedere alla governance della Formula 1 una posizione sul caso Horner, ed anche ieri a Miami non ha perso occasione per lanciare qualche frecciata sfruttando una domanda sul divorzio Red Bull-Newey.

“Sono sorpreso? Sei mesi lo sarei stato, si. Conosco abbastanza bene Adrian ed è una persona di grande integrità – ha attaccato Brown - visto quanto è accaduto dall’inizio dell’anno (alludendo al caso Horner) non mi ha sorpreso la sua partenza”.

Poi Brown ha proseguito indicando la partenza di Newey come il primo atto di un effetto domino che si abbatterà sulla Red Bull. “Mi sembra un momento un po' destabilizzante per loro, probabilmente (quella di Newey) è solo la prima tessera che innescherà un effetto domino. La mia ipotesi sembra essere supportata dai curriculum che vedo girare…”.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

In merito alla possibilità di un interessamento della McLaren nei confronti di Newey (voce girata giovedì nel paddock di Miami) Brown è stato più freddo, confermando totale fiducia nei confronti dello staff tecnico.

“Conosciamo tutti il curriculum di Adrian – ha concluso Brown – non credo di dire nulla di nuovo sottolineando che Adrian è in grado di essere un valore aggiunto per qualsiasi squadra corse. Ma sono contento del percorso di crescita che stiamo portando avanti in McLaren, posso aggiungere un ‘mai dire mai’, però credo che, come leadership tecnica, siamo ad un ottimo livello, il modo in cui Andrea Stella gestisce il team è eccellente. Abbiamo un piano e teniamo la testa bassa”.