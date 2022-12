F1 | Brown: "Col budget cap vorrei un regolamento tecnico libero"

Carica lettore audio

L'introduzione di un limite di spese a partire dall'inizio del 2021 è stata dettata dal desiderio di livellare le prestazioni e garantire che i team più abbienti non godessero di un vantaggio.

Con il sistema ora in funzione, l'AD di McLaren è convinto che si debba pensare a una maggiore innovazione nelle regole tecniche, dato che non essendoci il pericolo che scoppi una guerra legata alle spese, i capi della F1 non dovrebbero essere così severi con le normative.

"Penso che ci sia un eccesso nelle restrizioni dei regolamenti, ora che si è messo il limite dei costi - ha detto Brown - Se c'è un tetto, io farei quasi l'opposto, cioè: fai quello che vuoi. Se volete mettere sei ruote, fatelo. Ma questo è quanto devi spendere".

Brown ritiene che dare ai team una maggiore libertà di pensare idee diverse dal solito aiuterebbe a promuoverne di nuove e a far sì che le vetture abbiano un aspetto diverso.

"Non capisco perché i regolamenti debbano essere così rigidi. Penso che se si ha un tetto massimo di costi, si dovrebbe avere una maggiore libertà tecnica all'interno di esso. In questo modo si vedrebbero più innovazioni e la gente rischierebbe di più. Le auto sarebbero ancora più diverse".

"Al momento ci sono due regole: tutto deve essere esattamente così e non si può spendere più di così. Io dico: fissate le spese e fate quello che volete".

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Erik Junius

La F1 e la FIA sono state chiare, tuttavia, sul fatto che uno dei motivi per cui gli attuali regolamenti tecnici sono così rigidi è che devono garantire che i team non progettino le auto in modo da danneggiare lo spettacolo.

"Potrebbe anche essere così, ma penso che si creerebbe una maggiore innovazione. E credo che tutti imparerebbero gli uni dagli altri", ha risposto Brown.

"È stato come quando Ross Brawn ha realizzato il doppio diffusore [nel 2009]. Hanno avuto un grande vantaggio ma, alla fine dell'anno, la situazione si è equilibrata. Quindi penso che si possa ottenere questo risultato".

"Penso anche che sia una parte affascinante di questo sport. Ma questo sarebbe il rischio".