Formula 1 Presentazione McLaren

F1 | Brown: "Ci sono indicazioni che saremo forti. La PU Mercedes è legale"

Zak Brown, amministratore delegato di McLaren, è fiducioso del fatto che il team di Woking possa essere della partita per vincere di nuovo i titoli di F1. Sulla power unit Mercedes, che è al centro dell'attenzione per il rapporto di compressione, si schiera con la Stella a tre punte.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Zak Brown, McLaren

Zak Brown, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La McLaren riparte per vincere. Di nuovo. Questo pomeriggio il team di Woking ha presentato la MCL40, la sua monoposto per il Mondiale 2026 di Formula 1, direttamente dai box del circuito di Sakhir, in Bahrain.

La difesa dei titoli vinti nel 2025 riparte oggi, con la livrea finalmente indossata dalla nuova monoposto dopo averla vista nera nei tre giorni di Shakedown a cui ha preso parte. Zak Brown, amministratore delegato di McLaren, ha fatto il punto a margine dell'evento di presentazione.

"Qui alla McLaren MasterCard Formula 1 siamo molto emozionati, tra poche ore presenteremo la nostra nuova vettura. Penso che lo sviluppo della vettura durante la pausa invernale sia andato bene. È un momento emozionante, ovviamente con nuove regole molto complicate che stiamo ancora scoprendo".

"I piloti hanno trascorso un'ottima pausa invernale. Sono in buona forma e ben preparati. Ottime partnership sul fronte commerciale, con il rinnovo dei partner in scadenza e, naturalmente, la nostra prima stagione completa con MasterCard come partner per i diritti di denominazione".

Livrea McLaren MCL40

Livrea McLaren MCL40

Foto di: McLaren

"Dal punto di vista del team, ci sono stati pochissimi cambiamenti alla McLaren. Questo, ovviamente, è voluto. Will Courtenay ha iniziato a lavorare, quindi sarà un volto familiare alla maggior parte di voi, ma è una nuova aggiunta al team. Per il resto, il team tecnico, il muretto dei box, eccetera, tutti i soliti personaggi, come sapete, saranno gli stessi anche per questa stagione".

Nei test di Barcellona la MCL40 ha lasciato intravedere cose molto interessanti, ma Zak Brown non vuole alimentare le aspettative perché nessuno ha davvero spinto al massimo. Lui, però, vede 4 team potenzialmente in lotta per il successo.

"Penso che sia ancora troppo presto. Penso che sia molto rischioso giudicare la Spagna, quello che posso dire è che ci sentiamo competitivi. Le prime quattro squadre sembrano tutte molto competitive. Quindi è ancora troppo presto, ma ci sono indicazioni che saremo forti. Tuttavia, penso che sarebbe prematuro fare previsioni al di là dei primi giorni di test. Ovviamente, le cose cominceranno a diventare un po' più chiare nelle prossime due settimane".

Livrea McLaren MCL40

Livrea McLaren MCL40

Foto di: McLaren

Infine, non poteva mancare il suo parere su quanto sta accadendo a livello di power unit, con quella Mercedes - che equipaggia le MCL40 - nell'occhio del ciclone per il rapporto di compressione a caldo. Brown difende il "cuore" delle sue monoposto, definendolo "pienamente conforme alle regole".

"È la tipica politica della Formula 1. Il motore è stato progettato nel pieno rispetto delle regole. È questo lo spirito di questo sport. Non è diverso da cose come i doppi diffusori che abbiamo visto in passato, che erano conformi alle regole. Non credo che ci sia un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza, ma ovviamente il loro lavoro è quello di sfruttare qualsiasi vantaggio percepito per crearne una notizia. Ma la realtà è che il motore è completamente conforme a tutti i test. E penso che HPP abbia fatto un ottimo lavoro".

"Siamo a conoscenza di quanto sta accadendo, ma è un argomento che riguarda Mercedes. Ovviamente non costruiamo né progettiamo il propulsore. Quindi HPP fa un ottimo lavoro nel tenerci informati, perché ovviamente siamo molto interessati, ma non facciamo parte del gruppo di lavoro sul propulsore dove si svolgono queste discussioni".

