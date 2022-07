F1 | Brivido Leclerc: "L'acceleratore si bloccava al 20-30%"

Carica lettore audio

L'incubo è finito per Charles Leclerc. Dopo aver visto sfumare per ben quattro volte la vittoria quando era al comando, il pilota della Ferrari è riuscito a tornare al successo al Red Bull Ring, proprio a casa della squadra del suo rivale Max Verstappen e davanti ad una scatenatissima "marea orange".

Il monegasco ha sfoderato una gara davvero strepitosa, nella quale è stato chiamato a scavalcare l'olandese in pista per ben tre volte nei giochi di strategia. Ma questo è un dato che dice tanto della velocità che avevano oggi lui e la sua F1-75, traendo grande vantaggio anche da una gestione delle gomme decisamente migliore rispetto a quella delle RB18, tra l'altro con entrambe le mescole.

Ancora una volta, però, Leclerc ha dovuto sudarsela fino alla fine: prima una rottura accusata dalla Rossa gemella di Carlos Sainz ha innescato una Virtual Safety Car che ha fatto rientrare ai box sia lui che Verstappen, azzerando oltre 10 giri di gomma fresca che erano a favore del ferrarista. Poi ci si è messo il pedale dell'acceleratore, che negli ultimi giri lasciava il gas aperto di circa il 20%. Charles però è stato più forte anche di questo e si è portato a casa la terza vittoria stagionale, oltre tre mesi dopo quella di Melbourne, tornando a -38 dalla vetta nel Mondiale.

I meccanici della Ferrari applaudono il passaggio di Charles Leclerc, Ferrari F1-75, sul traguardo Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"E' stata una gran bella gara. Il passo c'era ed abbiamo fatto una bella lotta con Max. Il finale però è stato incredibilmente difficile perché avevo un problema all'acceleratore: a bassa velocità si bloccava al 20-30%. E' stato molto complicato, ma siamo riusciti a portare la macchina al traguardo e a vincere, quindi sono molto contento", ha detto Leclerc prima di salire sul gradino più alto del podio del Red Bull Ring, dove la Ferrari non vinceva addirittura dall'era Schumacher.

La rottura di Sainz gli ha regalato qualche preoccupazione, ma mai quanto il pedale dell'acceleratore della sua F1-75: "Più o meno le due cose sono successe nello stesso momento, quindi un po' il pensiero c'era in testa. Però sapevo che non era un problema di motore, perché era davvero il pedale che mi dava sensazioni bizzarre: prima non riuscivo a tirarlo su, poi alla fine non tornava a zero, però per fortuna sono riuscito a portarlo fino a fine gara".

Moralmente però è una vittoria che vale più dei 25 punti conquistati e dei 6 rosicchiati a Verstappen, come ha ammesso lo stesso monegasco: "Era una vittoria assolutamente necessaria. Le ultime gare erano state davvero difficili sia per me che per il team, quindi poter finalmente dimostrare che la macchina ha il passo e che possiamo vincere è incredibile. Ora dobbiamo continuare a spingere fino alla fine".