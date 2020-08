Briatore ha il COVID-19: il San Raffaele conferma

Flavio Briatore è positivo al COVID-19. L’ex team principal della Renault è ricoverato da lunedì all’ospedale San Raffaele di Milano. In una nota diramata dall’Irccs si legge che Flavio “…si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 ed è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo".

Si è chiuso così il giallo che ha accompagnato la degenza del manager piemontese al San Raffaele che adesso è stato messo in isolamento visto che in precedenza non era ospitato in un’area dell’ospedale lombardo destinata al Coronavirus.

Briatore avrebbe trascorso una notte serena, mentre 52 persone dello staff del Billionaire, il locale dei vip della Sardegna, sono risultati positivi al COVID-19.