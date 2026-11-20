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F1 | Briatore fissa l'obiettivo Alpine 2027: “A tre decimi dalla McLaren sarebbe un successo”

Il sesto posto nel Mondiale Costruttori rispetta le previsioni Alpine, ma Briatore ammette che la squadra ha perso l'opportunità di chiudere quinta. Per il 2027, con la PU Mercedes, il manager indica un obiettivo prestazionale e sottolinea i progressi compiuti nella riorganizzazione: “Rispetto al 2024 siamo tornati a essere una squadra corse”.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 20 nov 2026, 13:58

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Flavio Briatore, Alpine

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Flavio Briatore ha fissato un primo riferimento per valutare la competitività dell'Alpine nel 2027: arrivare a due o tre decimi dalla McLaren sarebbe già un successo. Non è una promessa di vittorie, ma una misura concreta del percorso che il team principal ritiene ancora necessario per riportare la squadra francese tra i protagonisti della Formula 1.

La disponibilità della stessa power unit Mercedes utilizzata dal team ufficiale e McLaren, consente di affrontare il confronto partendo da una base tecnica comune sul fronte della motorizzazione, lasciando al telaio, all'aerodinamica e alla capacità operativa il compito di fare la differenza.

“Se tutto funzionerà bene, non credo sarà facile, ma il prossimo anno essere a due o tre decimi dalla McLaren sarebbe già un grande successo – ha spiegato Briatore a Las Vegas – abbiamo pur sempre lo stesso motore Mercedes”.

Il sesto posto era previsto, ma Briatore voleva di più

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Il bilancio della stagione 2026 è positivo, anche se non completamente soddisfacente. Alpine occupa la sesta posizione nel Mondiale Costruttori, un risultato che Briatore ha rivelato essere in linea con le previsioni utilizzate per definire il budget stagionale. La squadra, tuttavia, avrebbe potuto puntare al quinto posto, un'opportunità che si è progressivamente ridotta nell'ultima parte del campionato.

“È un 'ni', una via di mezzo tra sì e no – ha risposto Briatore alla domanda sulla soddisfazione per i progressi compiuti – stiamo perdendo molti punti nell'ultima parte della stagione. Normalmente dovremmo essere quinti. Avevamo previsto nel budget di concludere al sesto posto, ma siamo davvero molto vicini al quinto”.

Il giudizio cambia però quando il confronto viene esteso al momento in cui Briatore ha ripreso in mano la gestione della squadra. In quel caso Flavio ritiene che i progressi siano stati molto importanti, soprattutto sul piano organizzativo. “Rispetto a quello che ho trovato all'inizio del 2024, è stato fatto un grande passo avanti. Ora la squadra è unita, la parte ingegneristica e quella tecnica lavorano più o meno insieme. Siamo tornati a essere una squadra corse. Questa è la cosa più importante”.

È probabilmente il passaggio che meglio descrive la filosofia con cui Briatore sta affrontando il rilancio dell'Alpine. Prima ancora dei risultati, considera fondamentale aver riportato coesione all'interno di una struttura che negli ultimi anni ha attraversato numerosi cambiamenti. “Abbiamo anche un grande sponsor per la prossima stagione (Gucci), se mi chiedete se sono contento, rispondo di sì. Non sono entusiasta, ma la squadra è molto migliorata. È quello che vedo ogni giorno”.

Briatore: “Per tornare davanti deve funzionare tutto”

Flavio Briatore, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Manuel Eletto

Il team principal non considera impossibile ridurre il divario dalle quattro squadre che attualmente occupano le prime posizioni. Per spiegare il proprio ottimismo ha richiamato alcune esperienze del passato, comprese quelle vissute direttamente alla guida della Benetton e della Renault.

“È possibile. Lo abbiamo fatto nel 1994, nel 2006. Ricordo anche la situazione della McLaren ai tempi di Fernando Alonso: quella squadra attraversava un momento disastroso, poi sono riusciti a rimettere insieme tutti gli elementi. Serve un po' di tempo e bisogna andare nella direzione giusta”.

Briatore ha insistito soprattutto sulla necessità di far funzionare contemporaneamente tutti i reparti, sottolineando come la competitività non dipenda esclusivamente dalla qualità della monoposto.

“In Formula 1 contano il tempismo e l'organizzazione. Non bisogna commettere errori, sono tante piccole cose che devono funzionare insieme. Non dipende soltanto dal pilota o dalla squadra. I pit stop devono essere corretti, la strategia deve funzionare, l'ingegneria deve lavorare bene. Puoi avere una buona macchina e un pilota che fa il suo lavoro, ma serve che tutto funzioni”.

È su questa base che Alpine intende costruire il prossimo passo avanti. Il 2026 ha confermato un miglioramento rispetto alla situazione trovata da Briatore due anni fa, ma il salto necessario per raggiungere le squadre di vertice sarà più impegnativo. Il 2027 sarà cruciale per dimostrare se i progressi organizzativi potranno tradursi anche in un significativo miglioramento delle prestazioni in pista.

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