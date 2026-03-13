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F1 | Briatore conferma che la Mercedes vuole acquisire una quota dell'Alpine

Il marchio tedesco spera di acquisire una quota della scuderia di Enstone, alla quale ha cominciato a fornire le power unit a partire da questa stagione.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Pubblicato:
Pierre Gasly, Alpine

Flavio Briatore ha confermato che la Mercedes intende acquisire una quota della squadra di Formula 1 dell'Alpine. Le recenti notizie relative a questa potenziale operazione - che, come chiarito ieri da Motorsport.com, coinvolge la stessa McLaren e non solo Toto Wolff come sembrava in un primo momento - sono state confermate dal team principal dell'Alpine durante la conferenza stampa del venerdì del Gran Premio della Cina.

Il marchio tedesco sarebbe quindi interessato a rilevare il 24% delle quote della squadra di Enstone, che al momento è di proprietà della Otro Capital, un gruppo di investimento che vede coinvolte anche star del cinema come Ryan Reynolds e Rob McElhenny, ma anche il golfista Rory McIlroy.

Al momento dell'ingresso nella squadra, avvenuto nel 2023, Otro Capital ha pagato 233 milioni di dollare per la sua quota. Tuttavia, nel frattempo il valore delle squadre di Formula 1 ha avuto una crescita costante, al punto che si pensa che quello dell'Alpine possa essere raddoppiato. Dunque, ora potrebbe servire un investimento di quasi 500 milioni di dollari.

"Ogni giorno è una situazione nuova", ha detto Briatore. "Ma quello che voglio dire è che so che si tratta di una trattativa con la Mercedes. Non con Toto, ma con la Mercedes, e vedremo".

"In questo momento abbiamo tre o quattro potenziali acquirenti. Non dimenticate che stiamo parlando della quota di Otro, che non ha nulla a che vedere con Alpine. Ci sono alcuni candidati pronti a concludere l'affare", ha aggiunto, indicando anche l'ex team principal della Red Bull, Christian Horner, tra i potenziali acquirenti.

Flavio Briatore, Alpine

Flavio Briatore, Alpine

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Quando poi gli è stato domandato se lui stesso fosse tentato dall'idea di acquistare quella quota, Briatore ha risposto: "No, no. Sto solo osservando cosa sta succedendo e mi limito a guardare come vanno le cose. Al momento non ho alcun contatto con Otro. Quindi, se qualcuno acquista la quota, ne saremo molto felici".

L'Alpine ha cominciato a montare power unit Mercedes in questa stagione, dopo aver deciso di non produrle più in proprio in vista dell'arrivo del nuovo ciclo tecnico della Formula 1. Un cambiamento che Briatore aveva messo come condizione imprescindibile per il suo rientro in qualità di consulente e, di fatto, di team principal.

Al manager italiano è stato chiesto se una presenza della Mercedes tra gli azionisti potrebbe impattare sul modo in cui Alpine opera o vota in F1 Commission e Briatore è stato onesto: "Penso di sì. La Red Bull è stata pioniora di questo negli ultimi 10 o 15 anni (avendo due squadre in F1). Come vi ho detto, però, la Mercedes sta cercando di acquistare il 24% di Otro Capital. Normalmente, in una società, il 75% decide e il 25% è il passeggero. Questa è la realtà".

Parlando della vicenda, il team principal dell'Audi, Jonathan Wheatley, non ha espresso alcun tipo di preoccupazione. "Sono molto contento", ha detto e Briatore ha replicato con un "fantastico".

"Questo sport ha regole molto, molto chiare", ha continuato Whatley. "Onestamente, non vedo alcun conflitto di interessi né motivi di preoccupazione da parte nostra. Ci limiteremo a guardare, mangiare pop corn e goderci lo spettacolo".

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