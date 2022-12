F1 | Brawn valuta l'impatto della rivoluzione regolamentare

Carica lettore audio

La rivoluzione regolamentare adottata dalla Formula 1 per il 2022 ha rappresentato il culmine di anni di sforzi per migliorare le gare e l'inizio di quella che è stata annunciata come una nuova entusiasmante era.

Tuttavia, se è indubbio che sono stati fatti grandi progressi nel migliorare la capacità delle auto di seguirsi più da vicino, la stagione appena trascorsa non è stata priva di difetti.

Il dominio della Red Bull ha fatto sì che la lotta per il campionato fosse praticamente scontata dopo la pausa estiva e anche se alcune gare sono state buone, non si è visto il miglioramento colossale che alcuni avevano sperato.

Ross Brawn, uno dei principali artefici della rivoluzione, ha ammesso che le cose non sono state perfette, ma ha insistito sul fatto che pensare tutto avrebbe funzionato correttamente sarebbe stato un sogno utopico, soprattutto se si considera che alcuni dei problemi principali che hanno oscurato la fase iniziale della stagione sono stati dovuti più alle azioni dei team che a qualsiasi altra cosa che abbia a che fare con la F1.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto di dare un voto al successo delle nuove regole, Brawn ha risposto: "Penso che sia un otto o un nove su dieci, ed era verso il punto in cui volevamo essere”.

"A posteriori penso che un paio di cose su cui ci siamo mossi probabilmente non le avremmo fatte. Se ricordate, c'è stato un periodo in cui i team sostenevano che le regole erano troppo restrittive e che le vetture sarebbero state tutte uguali”.

"Di conseguenza, sotto pressione, ci siamo allentati un po' e abbiamo concesso più libertà in varie aree. Ma la conseguenza è stata che siamo stati sfruttati! Ma questa è la Formula 1, sai che succederà".

Risucchiati dal porpoising

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, lotta con Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il punto più discusso durante le prime gare è stato il porpoising, fenomeno che ha colpito la maggior parte della griglia e che si sarebbe rivelato il più grande problema per la Mercedes nel corso dell'anno.

Brawn ha ammesso che, sebbene i capi della F1 e la FIA fossero ben consapevoli del fatto che il ritorno dell'effetto suolo avrebbe potuto innescare un ritorno del porpoising, non si aspettavano che le cose sarebbero andate così male.

Tuttavia ha evidenziato come alcuni team siano stati avidi nel perseguire guadagni in termini di deportanza che in teoria si potevano ottenere facendo correre la vettura vicino al suolo, ma che non potevano essere raggiunti nel mondo reale.

"Credo che il porpoising sia stato un problema più grave di quanto ci aspettassimo", ha spiegato. "Quelli di noi che l'hanno sperimentato anni fa erano probabilmente più consapevoli di come affrontare questi problemi, e la vettura disegnata da Adrian Newey in particolare non credo che abbia avuto quasi nessun problema".

"Sappiamo tutti che con un'auto a effetto suolo non si può correre vicino al suolo. È troppo critico. E credo che alcuni team si siano lasciati trascinare dalla curiosità di vedere quante prestazioni si ottengono facendo correre la macchina vicino al suolo e il più possibile. Ma nel mondo reale non era possibile farlo”.

"Quindi erano bloccati, perché avevano progettato un'auto per funzionare in quel regime. Ed è stato molto difficile uscirne, soprattutto perché hanno visto la perdita di prestazioni che ne derivava, e non volevano rinunciarvi”.

"Credo però che ora abbiano tutti trovato un buon compromesso. Ora il porpoising è decisamente ridotto".

Correre più vicini

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Sebbene l'obiettivo delle regole 2022 fosse quello di consentire alle auto di correre più vicine tra loro così da aumentare le possibilità di sorpasso, i piloti hanno affermato che i miglioramenti non sono stati così evidenti.

Sebastian Vettel è stato uno dei più critici ed ha messo in dubbio che i passi avanti compiuti siano valsi le spese e gli sforzi per creare nuove regole.

"La grande spinta di quest'anno è stata quella di rendere le auto in grado di sorpassare e seguire molto più da vicino. Ma non credo che ci sia una grande differenza", ha detto il quattro volte campione di F1.

"Riusciamo a seguire chi ci precede da più vicino, ma abbiamo meno resistenza aerodinamica, quindi è necessario essere più vicini per sorpassare. Per quanto riguarda gli pneumatici, l'obiettivo principale era quello di permettere che durassero di più, ma non credo che ci sia stata una grande differenza”.

"Non voglio dire che sia stato un fallimento, ma di certo è stato fatto un grande sforzo e non tutto lo sforzo si è visto in pista, mettiamola così".

Brawn ha replicato suggerendo come ci siano stati una serie di miglioramenti sottotraccia che hanno fatto una grande differenza per la qualità delle gare.

"Quello di cui spesso non si parla, e di cui ci siamo resi conto man mano, è l'interferenza side-by-side", ha detto."Tutti pensiamo alla scia, ma quello che non avevamo apprezzato fino a quando non abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo creato i modelli in cui potevamo far correre due auto in prossimità l'una dell'altra è l'impatto dell'affiancamento”.

"In quegli scenari in cui si vede un pilota che cerca di tenere una linea stretta in curva non appena l'auto di un rivale lo affianca, perde aderenza. Noi non avevamo valutato molto questo scenario”.

"Con queste auto il rischio è molto minore. Quindi credo che nelle battaglie ruota a ruota, quando ci sono due o a volte anche tre macchine affiancate, i piloti abbiano molta più fiducia nel fatto che non accadrà nulla di strano".

"E l'altro commento che ho ricevuto dai piloti - perché ero abbastanza entusiasta quando abbiamo introdotto queste vetture - è che sono prevedibili. Il bilanciamento non cambia drasticamente. Quindi, si perde deportanza, ma si sa cosa sta facendo la macchina. Non c'è il sottosterzo o il sovrasterzo, non c'è l'imprevedibilità dell'anno scorso".

Brawn ritiene inoltre che sia sbagliato fare un paragone diretto tra le vecchie e le nuove vetture, perché rimanere con la formula precedente avrebbe lasciato la F1 su una traiettoria discendente.

“Non dobbiamo dimenticare che le vetture che avevamo stavano peggiorando sempre di più", ha detto, "e senza un ripensamento non avrebbero fatto altro che peggiorare sempre di più".

"Quindi non solo abbiamo trovato una direzione che ritengo migliore, ma abbiamo anche fermato la discesa verso auto inguidabili che avevamo di fronte".

Una nuova mentalità

Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, Mohammed bin Sulayem, presidente della FIA, sulla griglia di partenza Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Secondo Brawn, però, il più grande successo delle regole non è qualcosa di tangibile visto in pista, ma l'impatto che ha avuto sull'atteggiamento dei responsabili delle regole.

"Penso che sia stato un grande successo e credo che l'aspetto importante sia che in cima alla lista di qualsiasi futura modifica delle regole ci si dovrà chiedere quanto sono guidabili queste auto?”.

"Penso che lo abbiamo visto sia in pista sia a livello oggettivo sui dati. Anche gli scettici, e ce n'erano alcuni che si chiedevano se ne valesse la pena, hanno alzato la mano e hanno detto 'no, decisamente molto meglio di prima'".