Bottas: "Sono confuso, il giro mi ha dato buone sensazioni"

Per Valtteri Bottas il risultato delle qualifiche del Bahrain ha avuto l’effetto di un pungo in pieno volto. Se da un lato, infatti, il pilota della Mercedes è riuscito a strappare nel finale di sessione il secondo riferimento di giornata a Max Verstappen rifilando 4 decimi all’olandese, dall’altro ha assistito impotente allo show di Lewis Hamilton.

Sette titoli mondiali e 98 pole in carriera non sono un caso ed Hamilton lo ha voluto ribadire ancora una volta firmando anche il nuovo record del tracciato.

Bottas, una volta uscito dall’abitacolo della propria W11, è rimasto interdetto non riuscendo a spiegarsi il distacco di 289 millesimi dal suo compagno di team.

“Il giro mi ha dato una bella sensazione, e questo è un problema perché in questi casi pensi di aver tirato fuori il massimo dalla vettura. In realtà il tempo non è arrivato e sono confuso”.

Un Valtteri in stato confusionale non si era ancora visto. Il finlandese nel corso di questa stagione ha spesso conteso la pole ad Hamilton, ma oggi, al termine della sessione, non ha saputo spiegare dove abbia perso nei confronti di Lewis.

“Non penso di aver commesso errori, l’ultimo tentativo mi è sembrato davvero molto buono. Forse ci sono piccoli dettagli da rivedere, forse avrei potuto affrontare qualche curva in modo più pulito. Devo analizzare il tutto e capire. Ad ogni modo la cosa positiva è aver monopolizzato la prima fila.”.

Risultati del genere possono far apparire fantasmi. Quando è stato chiesto a Bottas se la sua Mercedes abbia potuto accusare qualche noia tecnica in qualifica il finlandese ha subito negato ogni tipo di problema.

Forse l’unica differenza oggi l’ha fatta soltanto il pesantissimo piede destro del sette volte campione del mondo.

“Non penso che ci sia stato un problema sulla vettura, i long run sono andati bene. Vedremo domani”.