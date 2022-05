F1 | Bottas: raccolti 50.000 euro con la foto del lato B

Carica lettore audio

Subito dopo la fine del GP di Miami, Valtteri Bottas ha deciso di restare negli Stati Unti per viaggiare con la sua compagna, nonché ciclista professionista, Tiffany Cromwell.

Il finlandese ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre nuota in un ruscello ad Aspen, in Colorado, con il lato B al vento che spunta dall’acqua.

La foto è diventata immediatamente virale sui social e questa reazione inattesa ha spinto il pilota dell’Alfa Romeo Sauber a collaborare con il fotografo e creativo Paul Ripke per realizzare una tiratura speciale di stampe, valida solo per un giorno, da vendere con uno scopo benefico.

Oltre 5.000 persone hanno acquistato una copia della foto ed il totale raccolto da Bottas da devolvere in beneficenza è stato di oltre 50.000 euro.

Quando gli è stato chiesto cosa pensasse del fatto che 5.000 persone possedessero una foto del suo sedere Valtteri ha risposto divertito; “È strano. Ancora non ho firmato nessuna di quelle copie, ma ho visto alcune foto di persone che esponevano quella stampa in salotto, in cucina o in camera da letto”.

“È incredibile il potere dei social media. Abbiamo ottenuto 50.000 euro da donare in beneficenza in sole 24 ore con una foto del sedere di qualcuno… è pazzesco. Non riesco a capacitarmene, ma almeno abbiamo fatto del bene”.

Bottas ha spiegato che è stata la Cromwell a scattare la foto prima che Ripke si occupasse dell’editing ed ha contribuito a realizzare il piano di raccolta fondi per beneficenza.

“Il giorno dopo abbiamo deciso di stampare qualcosa per beneficenza e poi è successo il finimondo”.

Valtteri ha assicurando che non saranno realizzati altri prodotti con quella immagina ed ha sottolineato che chiunque sia riuscito a mettere le mani su quella stampa è stato molto fortunato.