F1 | Bottas: "La soft qui sarà solo una gomma da qualifica!"

Il ritiro nel weekend di Jeddah non ha scalfito la fiducia di Valtteri Bottas. L’ultimo vincitore del Gran Premio d’Australia non nasconde di avere aspettative importanti dopo la competitività confermata dall’Alfa Romeo nelle prime due tappe stagionali.

“Già, sono l’ultimo vincitore di questa gara – ha commentato Valtteri – ma ovviamente quest'anno sono in un capitolo diverso della mia carriera. Realisticamente i favoriti alla vigilia di questo fine settimana sono Ferrari e Red Bull, ma per quanto ci riguarda abbiamo confermato delle prestazioni davvero promettenti nelle prime due gare. Credo che dovremmo essere in grado di lottare per le prime sei posizioni, e quando sei in quel gruppo… non si sa mai”.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Anche se ha lasciato l’Arabia Saudita senza vedere la bandiera a scacchi, Bottas ha confermato che proprio la tappa di Jeddah è servita a rafforzare la sua fiducia nel progetto Alfa Romeo.

“Aver visto la monoposto comportarsi bene su una pista molto diversa dal Bahrain – ha spiegato – mi ha convinto che abbiamo a disposizione una macchina che ci permetterà di essere stabilmente in quelle posizioni, al di là della tipologia di circuito. Stiamo ancora imparando a conoscere la vettura, e al momento il problema principale che abbiamo è l'affidabilità, ma stiamo capendo molte cose chilometro dopo chilometro”.

Bottas promuove i cambiamenti fatti alla pista di Albert Park, e si schiera tra chi crede che il nuovo layout permetterà di assistere ad una gara più emozionante...

“Le modifiche apportate alla pista sono davvero positive – ha confermato – il circuito è diventato un po' più veloce e un po' più fluido, e ci saranno maggiori opportunità di sorpasso. Sono sicuro che vedremo più azione ruota a ruota rispetto alle ultime gare che sono state disputate qui, la chicane alla ‘10’ è diventata un punto molto veloce, e sarà interessante vedere quanto aiuterà a vedere sorpassi alla frenata della ‘11’ o se sarà possibile attaccare anche prima, nonostante l’alta velocità”.

Il rettilineo dei box ad Albert Park Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Un’ultima novità, ma non poco significativa, è la scelta delle mescole portate a Melbourne dalla Pirelli, che vedono C2 e C3 insieme alla C5.

“Il salto di una mescola rende chiaramente la C5 una sorta di gomma da qualifica – ha confermato Bottas – e credo che tutti cercheranno di salvare il maggior numero di set nelle prove libere per averle a disposizione sabato pomeriggio. Sarà davvero una gomma da un giro, quindi non credo che la vedremo in gara domenica, ma sarà interessante vedere sabato quanto ci permetterà di girare. Se avremo a disposizione un solo giro sarà vietato sbagliare”.

Le gomme soft Pirelli per Bottas saranno usate solo in qualifica e non in gara Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images