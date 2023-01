F1 | Bottas impressionato dalla stagione da rookie di Zhou

Carica lettore audio

Zhou si è giunto in F1 l'anno scorso con l'Alfa Romeo, formando una line-up tutta nuova per la squadra svizzera insieme a Bottas, arrivato dalla Mercedes.

Mentre Bottas è stato artefice di 49 dei 55 punti dell'Alfa Romeo nel 2022, Zhou ha ricevuto elogi per le sue prestazioni durante il suo anno da esordiente in categoria, con un ottavo posto come miglior risultato nel Gran Premio del Canada.

Bottas si è detto d'accordo con il pensiero che Zhou abbia sorpreso nella sua prima stagione di F1, sottolineando come abbia commesso pochissimi errori rispetto a molti altri esordienti.

"Il punto di forza di quest'anno è stato il fatto che non ha commesso errori", ha dichiarato Bottas a Motorsport.com in un'intervista di fine stagione.

"Non è qualcosa di garantito per un rookie, ed è uno sport in cui è facile fare errori stupidi per la voglia di provare a spingere troppo".

"Ma è stato bravo a darsi il tempo di crescere, senza volere le cose troppo in fretta. È stato in grado di progredire passo dopo passo, sia in qualifica che sul passo gara".

"La sua conoscenza tecnica [della vettura] sta migliorando sempre di più, sta diventando più sicuro nelle scelte per quanto riguarda l'assetto. È stato bello vedere i suoi progressi".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Zhou ha fatto grandi passi avanti nella seconda metà della stagione, lottando regolarmente con Bottas, abbastanza per assicurarsi un prolungamento del contratto con l'Alfa Romeo per il 2023.

Bottas ritiene che nel 2022 lui e Zhou formassero "un'ottima coppia di compagni di squadra" e che ci fosse "rispetto da entrambe le parti".

Bottas ha aggiunto: "Possiamo lavorare molto bene insieme. Questo è importante per una squadra che sta cercando di progredire, perché se hai dei compagni di squadra che hanno dei contatti in pista, non serve a nulla".

Il Team Principal uscente dell'Alfa Romeo, Frederic Vasseur, ha spiegato a Motorsport.com che Zhou "ha corso molto bene" durante il suo anno da rookie, notando che in diverse occasioni non ha potuto concretizzare delle opportunità quando la vettura si trovava nelle condizioni migliori in termini di prestazioni a causa dei problemi di affidabilità.

"Questo gli è costato molti punti all'inizio della stagione", ha detto Vasseur.

"L'obiettivo era quello di raggiungere alcune Q2, e lui ha raggiunto la Q2 al primo appuntamento, ottenendo poi punti sempre nel primo Gran Premio. Inoltre, nel primo evento dell'anno ha lottato con i primi dieci in pista. E poi [durante la stagione] è stato anche un po' più veloce di Valtteri in alcune sessioni di qualifica".

"Sta ancora migliorando. Ha una comprensione migliore della vettura e della F1. Dobbiamo anche tenere presente che ha dovuto imparare alcune piste, il che non è stata una sfida facile".

"Ma sta facendo bene. Per me non c'era motivo di cambiare [pilota]".