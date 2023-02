F1 | Bottas: "Alfa Romeo più competitiva su tutte le piste"

Carica lettore audio

Terminato il mondiale 2022, Valtteri Bottas e la fidanzata Tiffany Cromwell sono partiti alla volta dell’Australia per un lungo periodo di vacanza. Bottas ha letteralmente staccato la spina per oltre un mese, come mai aveva fatto in passato.

“Australia e Nuova Zelanda sono fantastiche anche perché nessuno può raggiungerti – ha raccontato - e devo dire che ho apprezzato molto il fuso orario opposto a quello europeo. Ho trascorso un periodo bello e rilassante, e allo stesso tempo ho portato a termine un buon training. La differenza maggiore è stata la data in cui è terminato lo scorso mondiale, la prima settimana di dicembre ero già libero da impegni, e non mi era mai successo prima”.

È rientrato in Europa a gennaio inoltrato, abbronzato e con baffi sempre più pronunciati, e sarà anche solo per il look più deciso, l’approccio sembra essere da vero e proprio team leader.

Nella sede di Hinwil è ormai a suo agio e, dopo le novità che hanno caratterizzato la fase invernale, Bottas ha confermato che la fiducia nella squadra è immutata, anche dopo la partenza di Fred Vasseur. La nuova struttura di management e l’ingresso di Audi nel pacchetto azionario per Valtteri sono una garanzia di solidità.

Valtteri Bottas con la fidanzata Tiffany Cromwell Photo by: Erik Junius

Avrai già avuto modo di vedere la nuova monoposto. Come ti sei immaginato la stagione 2023?

“Ogni vigilia di campionato è sempre interessante, c’è una sorta di esaltazione che monta prima di arrivare in pista per il primo test. Durante la sosta mi sono tenuto sempre informato sull’avanzamento dei lavori, sulle novità, mi piace essere coinvolto in questi aspetti. Ovviamente abbiamo provato la nuova macchina sul simulatore, ma preferisco rimandare le mie impressioni dopo le prime prove in pista, alla fine è il mondo reale quello che conta. Credo che tutti abbiamo grandi speranze in vista della nuova stagione, ma nessuno oggi conosce esattamente il livello degli avversari”.

Lo scorso anno ha sottolineato più volte l’alternarsi di buone prestazioni e weekend difficili a causa dell’adattabilità della monoposto alle varie piste in calendario. Avete avuto modo di capire se questo nuovo progetto ha risolto il problema?

“Da quanto emerge dal simulatore sembrerebbe di sì. Diciamo che rispetto alla vettura 2022 questa sembra un po' più… ’tuttofare’. Aggiungo che uno dei problemi maggiori che abbiamo accusato lo scorso anno era la velocità massima e anche su questo fronte sembra andare meglio. Ma voglio essere un po' prudente, perché per ora stiamo parlando pur sempre di numeri”.

Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE art car Photo by: Alfa Romeo

Manca all’appello l’affidabilità, forse il vostro maggior tallone d’Achille nel 2022...

“Le notizia che arrivano dal fronte power unit sono positive, ma anche qui preferisco attendere i verdetti della pista. Sono comunque fiducioso, e ora dall’altra parte c’è anche una persona (Vasseur) che conosciamo molto bene…”.

I tre giorni di test che avrete a disposizione saranno sufficienti per farvi un’idea sulla bontà del progetto?

“Non è molto se consideriamo che si prova con una sola monoposto, quindi alla fine ogni pilota avrà a disposizione un giorno e mezzo di prove. Credo che tutti vorrebbero guidare di più, ma il regolamento è chiaro e dobbiamo adattarci. In questo scenario il lavoro al simulatore diventa più importante, ma sarà ancora più importante avere a disposizione una monoposto con una buona affidabilità sin dai primi giri, spero che potremo avere dei test migliori rispetto alla scorsa stagione”.

L'anno scorso hai detto che uno dei motivi che ti ha spinto a puntare sul progetto Alfa Romeo era la presenza di Fred Vasseur. Cosa cambierà con la sua partenza?

“Sì, è vero che la figura di Fred è stata uno dei motivi principali alla base della mia scelta. Sarà un po' triste non averlo più con noi, ma è un mio amico e sono felice per lui, non puoi certo rispondere ‘no’ ad un’opportunità come quella che gli si è presentata".

"Fred è competitivo ed ambizioso, nella sua vita professionale ha sempre voluto progredire, quindi capisco assolutamente la sua scelta. Ma posso dire di non essere preoccupato, so che il nuovo assetto della squadra garantirà una grande stabilità. Con Andreas (Seidl) e Alessandro (Alunni Bravi) credo che tutto andrà bene, quando ci sono cambiamenti di questa portata arrivano sempre anche nuovi modi di pensare, e non è certo una cosa negativa”.

Alessandro Alunni Bravi, Amministratore delegato del Gruppo Sauber, Andreas Seidl, CEO del Gruppo Sauber Photo by: Sauber

Quali sono le tue prime impressioni su Andreas?

“L’ho incontrato la prima volta due settimane fa, e l’impressione è stata quella di una bella persona. Poi ho avuto subito modo di sentire la grande motivazione che trasmette, ha idee chiare e sa cosa fare con la squadra. È ancora nella fase in cui deve acquisire informazioni, ma posso confermare che da parte mia la prima impressione è stata molto buona”.

Audi Sport F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

C’è un aspetto singolare nella squadra. Al momento è Alfa Romeo, poi ci saranno probabilmente due anni in cui il team correrà come Sauber, e poi inizierà il ciclo Audi. Come immagini l’evoluzione del team?

“Il primo aspetto che emerge, almeno per quanto mi riguarda, è una sensazione di stabilità. C’è una base importante, così come dei piani nel lungo periodo molto ambizioni, e questo, al di là dei nomi che potrebbero alternarsi, è indubbiamente un aspetto positivo. Ma al momento siamo concentrati esclusivamente sulla stagione che ci attende come Alfa Romeo F1 team".

"Mi spiace pensare che a fine anno saluteremo un marchio così iconico nel mondo dello sport automobilistico, ma abbiamo comunque davanti a noi un’intera stagione da vivere insieme. Tornando alla domanda, credo che la squadra si trovi in un’ottima situazione, nel presente e anche in vista di un futuro non troppo lontano”.

Hai provato l’Alfa Romeo 159 di Juan Manuel Fangio a Balocco. Come è andata?

“È stato come viaggiare nel tempo, sono un grande fan di Alfa Romeo e della sua storia, e guidare un pezzo di storia, come ho avuto la possibilità di fare, trasmette sensazioni sorprendenti”.

Recentemente hai investito in una società che produce Gin, hai un caffè a Nespola (in Finlandia), stai facendo investimenti per il futuro?

“Ho creato l’azienda che produce Gin insieme alla mia ragazza, è il nostro marchio. Poi sì, sono in società con una torrefazione a Nespola, diciamo che nel corso degli anni mi sono occupato un po' anche di altre cose lontane dal motorsport, e l’azienda di Gin è l’ultima arrivata. Sta effettivamente procedendo bene, la gente sembra che apprezzi il prodotto delle risate, e fa piacere vedere un’idea diventare realtà. Mi piace ogni tanto staccare la spina dalla realtà delle corse e fare qualcosa di diverso”.