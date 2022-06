F1 | Bottas: "Alfa monterà le novità domani. Saremo più forti"

Carica lettore audio

Nel corso di questa stagione Valtteri Bottas non è stato abituato ad avere due sessioni di prove libere a sua disposizione per provare la C42. Spesso è stato rallentato da guasti che, però, non gli hanno impedito di portare a casa risultati molto importanti la domenica.

Questa volta il finnico dell'Alfa Romeo ha preso parte a entrambe le sessioni, chiudendo appena 15esimo al termine della seconda, quella pomeridiana, in cui solitamente i piloti provano giro secco e passo gara in vista delle qualifiche di sabato e della gara domenicale.

Nonostante il risultato possa apparire anonimo, quasi deludente se teniamo in considerazione le prestazioni mostrate dalle C42 nel corso delle prime uscite del Mondiale 2022 di Formula 1, Bottas non è affatto preoccupato di quanto fatto oggi.

Il finnico, infatti, ha rivelato che Alfa Romeo ha preferito preservare le novità e che il vero potenziale delle C42 sarà mostrato domani, proprio quando queste saranno montate e la monoposto potrà sfruttare quelle che, almeno sulla carta, saranno parti che consentiranno alla vettura tricolore di esprimersi al meglio.

"Non credo proprio che quella di oggi sia la vera fotografia che dica dove siamo a livello di prestazioni", ha detto Bottas a Motorsport.com. "Il fatto è che non abbiamo ancora necessariamente montato il pacchetto più prestazionale". Anche nel mio ultimo giro ero appena 4 decimi in ritardo, ma poi ho avuto un bloccaggio e ho perso tutto il tempo".

"Dunque anche senza quel problema sarei stato certamente più in alto in classifica. In più monteremo alcuni aggiornamenti sulla macchina nella giornata di domani, dunque sicuramente saremo estremamente più vicini rispetto a oggi".

"Oggi abbiamo lavorato soprattutto sul fare alcuni cambiamenti di set-up e, verso la fine, le cose sono andate sicuramente meglio".

Riguardo alle nuove componenti, Bottas ha detto: "Stando a quello che so le abbiamo portate qui, ma non ne abbiamo tante. Ci sono sempre diversi rischi quando giri in un tracciato cittadino. Credo che le novità possano farci fare un passo avanti. Ma sappiamo che dobbiamo trovare ancora più prestazione".

"Sono certo che possiamo farcela, e so che stiamo ancora migliorando ricercando soluzioni nel set-up. Baku è una pista sensibile, ma una volta che si ha un assetto giusto, poi puoi davvero trovare tanta prestazione", ha concluso l'ex pilota della Mercedes.