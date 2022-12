F1 | Bologna capitale Motorsport: venerdì la premiazione FIA 2022

Carica lettore audio

Bologna per un giorno diventa capitale dell’automobilismo mondiale. La cerimonia di premiazione dei campioni FIA 2022 arriva in Italia grazie all’impegno di Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI Italia, e di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna: il galà in programma alla Hall 29 della Fiera di Bologna venerdì 9 dicembre richiama il Gotha del Motorsport a partire dal campione del mondo piloti di F1, Max Verstappen e da tutti gli altri iridati nelle varie categorie dell’automobilismo.

"Sono molto contento che la premiazione FIA del 2022, la mia prima come Presidente FIA, si svolgerà a Bologna, in una gloriosa terra di motori, la Motor Valley - dichiara il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem - Siamo grati all'Automobile Club d'Italia (ACI), alla Regione Emilia-Romagna e all'Italian Trade Agency per averci ospitato e ai nostri partner Rolex, Hankook, Brembo, Marelli, OMP e Bell per il loro pieno supporto. Non vedo l'ora di celebrare i campioni del 2022 e di condividere questo grande evento con tutti gli appassionati di sport motoristici sui canali della FIA".

La cerimonia sarà trasmessa a partire dalle 21:30 sui canali FIA – Facebook, YouTube e, per la prima volta, su TikTok. Gli appassionati, quindi, potranno seguire in diretta l’evento: per la Ferrari, seconda nel mondiale Costruttori, è stata confermata la presenza di Laurent Mekies, direttore sportivo del Cavallino. Il francese sarà con Charles Leclerc, vice campione fra i piloti davanti a Sergio Perez.