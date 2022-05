F1 | Binotto: "Red Bull più veloce di noi di 2 decimi al giro"

Carica lettore audio

È un Mattia Binotto che guarda il bicchiere mezzo pieno quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 HD al termine di un GP di Miami concluso dalla Ferrari in seconda e terza posizione con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Che la Red Bull di Max Verstappen fosse un avversario ostico era nell’aria, ma oggi si è avuta la certezza di una leggera superiorità della RB18.

Una velocità di punta superiore ed una minore aggressività sulle mescole soft hanno consentito all’olandese di conquistare il secondo successo consecutivo e ridurre a 19 i punti di ritardo dal monegasco in classifica piloti.

Binotto ha ammesso palesemente come oggi la Red Bull sia la vettura più veloce in griglia, ma ha mostrato fiducia negli aggiornamenti che la Ferrari porterà a Barcellona.

“Non sono soddisfatto, si prova sempre a vincere e oggi non ci siamo riusciti. La delusione è vedere una Red Bull che in queste ultime due gare è stata un paio di decimi più veloci di noi. Abbiamo la consapevolezza di dover lavorare e dover sviluppare. Da un lato loro hanno sviluppato molto la vettura in questa fase e al mia speranza è che da qui in avanti possano avere una disponibilità economica limitata”.

“In Spagna porteremo noi degli sviluppi, sperando che funzionino correttamente, e cercheremo di recuperare quei due decimi che oggi ci mancano”.

Il team principal della Ferrari ha poi anticipato quali saranno gli aggiornamenti che si vedranno sulle F1-75 di Leclerc e Sainz al Montmelò.

“Barcellona è una pista dove serve il carico. Noi porteremo degli sviluppi ed un’ala dedicata, quella che si usa sui circuiti ad alto carico. Siamo concentrati da inizio anno su questo pacchetto. Vedremo se funzionerà”.

Nonostante la delusione per una vittoria che non è arrivata, Binotto ha voluto sottolineare come ad oggi il bilancio della stagione sia positivo e come ci sia del margine per migliorare.

“È un campionato lungo e ho sempre detto che sarebbero servite 5 o 6 gare per tirare un bilancio delle prestazioni reali di queste vetture. Dopo 5 gare siamo in testa alle due classifiche. Oggi paghiamo forse qualche decimo al giro. Loro vanno forte non solo sui rettilinei ma anche in curva. Tuttavia ci sono ancora molte gare e c’è molta voglia di fare”.

Prima di congedarsi Binotto ha reso merito alla gara disputata dai suoi piloti. Leclerc è riuscito ad estrarre il massimo dal pacchetto a disposizione, mentre Sainz è riuscito a raddrizzare un weekend partito in salita dopo l’incidente del venerdì.

“Entrambi i nostri piloti hanno guidato molto bene, ma non credo che questa sia una novità. Ho sempre detto che abbiamo la miglior coppia di piloti in griglia. Charles oggi ha fatto una bellissima gara e anche Carlos, dopo aver iniziato male il weekend, si è saputo riprendere con una bellissima qualifica e oggi si è difeso molto bene su Perez”.