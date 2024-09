F1 | Binotto: "Per Audi le prestazioni di Sauber sono inaccettabili"

Mentre il costruttore tedesco Audi sta lavorando per costruire le basi necessarie per il suo arrivo ufficiale come team ufficiale nel 2026, non è sfuggito che i risultati dell'attuale Sauber in F1 sono tutt'altro che ideali.

L'azienda svizzera si trova attualmente al 10° e ultimo posto nel campionato costruttori di F1 ed è l'unica squadra che non ha ancora ottenuto un punto in questa stagione.

Anche se l'operazione sarà molto diversa quando tra due anni si passerà all'Audi, Binotto afferma che la squadra non può ignorare ciò che sta accadendo ora.

“Non possiamo permettercelo”, ha detto Binotto al Gran Premio d'Italia. “Penso che questa sia la squadra che deve diventare, in futuro, una squadra vincente. E l'unico modo per farlo è iniziare a salire, progredire. Dobbiamo allenare i nostri muscoli per il futuro".

“Quindi, sì, penso che dobbiamo sicuramente migliorare. È importante per noi stessi, è importante per la squadra. È importante per il marchio. È importante per i nostri partner. E non possiamo in qualche modo accettare la posizione attuale”.

Binotto afferma che, se da un lato c'è molto da fare a lungo termine per portare l'Audi in una posizione in cui possa lottare per le vittorie in gara, dall'altro è necessario fare un grande sforzo per risollevarne le sorti in questo momento.

“Non possiamo nasconderci dietro al fatto che siamo stati ultimi e penultimi nella gara di Zandvoort e nelle qualifiche [qui], nelle stesse posizioni, a una certa distanza dalle vetture che ci precedono. Quindi, dobbiamo impegnarci per migliorare".

“Dobbiamo bilanciare tutte le priorità e i nostri sforzi a breve, medio e lungo termine. Ma non credo che la nostra posizione odierna sia affatto comoda per noi. È molto dolorosa".

“Come ho detto, dobbiamo allenare i muscoli e migliorare perché le basi solide non si creano in un giorno. È una squadra che deve progredire continuamente ogni giorno, passo dopo passo. Quindi, direi di iniziare il prima possibile”.

Binotto ha iniziato ufficialmente a lavorare all'Audi/Sauber il 1 agosto e ha trascorso le ultime settimane a valutare la situazione.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Il verdetto iniziale è che c'è molto lavoro da fare per trasformare la squadra nel tipo di operazione vincente che ha sperimentato alla Ferrari quando era team principal.

“In un paio di settimane non si può vedere tutto”, ha spiegato. “Certamente si ha solo una prima impressione di ciò che si può trovare o vedere, sia a Hinwil per il telaio, sia a Neuburg per la catena cinematica".

“Ma credo che ci siano persone fantastiche. Abbiamo intenzioni e obiettivi chiari, per diventare una squadra vincente. Ma certamente c'è molto da fare, questo è il primo riscontro”.

“Siamo in competizione con squadre che sono da molti anni in F1. Sono grandi organizzazioni, con alti e bassi. E questo non è il nostro caso".

“Dobbiamo crescere in termini di persone, organizzazione, strumenti, processi, metodologie e strutture. Dobbiamo unire, certamente, quello che stiamo facendo a Hinwil con quello che stiamo facendo a Neuburg sul powertrain".

“E si tratta anche di cultura e mentalità, perché per diventare un team vincente è necessario cambiare la nostra mentalità rispetto a ciò che è necessario”.

Binotto ritiene che ci vorranno diversi anni prima di poter immaginare che Audi sia pronta per il successo. L'amministratore delegato di Audi, Gernot Doellner, ha ammesso che, avendo compreso meglio la sfida della F1, ha accettato che per vincere potrebbe volerci più tempo di quanto pensasse inizialmente.

“Vediamo il nostro progetto di F1 come un progetto a lungo termine”, ha dichiarato. “Dopo il mio ingresso in Audi, a settembre dell'anno scorso, abbiamo fatto una valutazione del nostro progetto, che si è conclusa con l'assetto che abbiamo trovato, e forse abbiamo anche ricalibrato il nostro percorso temporale in modo da renderlo più realistico".

“Non possiamo fornire dettagli perché stiamo ancora discutendo di diversi aspetti, ma credo che siamo abbastanza realistici per quanto riguarda i tempi”.