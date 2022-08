F1 | Binotto: "Non siamo andati male a causa della TD39"

Carica lettore audio

A Spa-Francorchamps la Ferrari è andata incontro a uno dei fine settimana più difficili della stagione non tanto dal punto di vista del risultato - quello è figlio delle problematiche che stanno a monte - quanto della mancanza di prestazioni che ha costretto le F1-75 di Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc a fare da spettatrici nel giorno della grande doppietta Red Bull sulle Ardenne.

Le RB18 avevano già mostrato un grande passo al venerdì, ma in condizioni di pista molto differenti. Nei turni di libere le temperature dell'asfalto erano molto basse, dai 20 ai 15 gradi, mentre oggi la gara si è svolta con 36 gradi.

Questo, almeno sulla carta, avrebbe dovuto rappresentare un vantaggio per le Rosse, sempre molto veloci con le alte temperature, e, allo stesso tempo, avrebbe potuto arrecare problemi di gestione gomme alle Red Bull. Non si è verificato nulla di tutto questo, perché le vetture ideate da Newey hanno confermato il loro dominio, così come le Ferrari sono rimaste in difficoltà anche nel gestire le gomme.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nel weekend di Spa è stata introdotta la Direttiva Tecnica 39, provvedimento ideato dalla FIA per porre rimedio al porpoising che ha fatto tanto discutere nel corso della pausa di agosto. Mai come a Spa la Ferrari aveva palesato difficoltà del genere, non risultando mai in grado di lottare per la vittoria e, addirittura, mettendo in discussione persino il terzo posto da un George Russell scatenato grazie a una Mercedes W13 competitiva sul passo gara.

Al termine della gara il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, è intervenuto ai microfoni di Sky UK sostenendo che la TD39 non abbia influito in maniera massiccia sulle carenti prestazioni delle F1-75 di Sainz e Leclerc.

"No, non è certo questo il caso. Non so come abbia influito sulle altre squadre, ma per quanto riguarda la Ferrari ha influito in modo del tutto trascurabile", ha affermato il manager reggiano.

"Quindi non è lì la risposta alla nostra mancanza di prestazioni oggi. Come ho detto, questo è il tipo di pista in cui è necessaria una grande efficienza, sia in termini di aerodinamica che di power unit, e credo che oggi le Red Bull abbiano semplicemente un pacchetto migliore da questo punto di vista".

"Inoltre, hanno avuto un miglior degrado degli pneumatici. Non aveva nulla a che fare con il fondo. Quindi non è questo il motivo. Dobbiamo quindi considerare altri tipi di ragioni per migliorare la situazione. Le Red Bull sono semplicemente state più forti di noi in questo fine settimana", ha concluso Binotto.