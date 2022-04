F1 | Binotto: "Non ci abbattiamo, manteniamo il sorriso"

Carica lettore audio

Se i due piloti del Cavallino erano arrivati a Imola con l’intento di costruire una doppietta, Mattia Binotto non ha mai parlato di un-due della Ferrari nel GP dell’Emilia Romagna. La gara di casa per la Scuderia si è conclusa con un misero sesto posto di Charles Leclerc e un altro ritiro di Carlos Sainz.

Ci sarebbe da strapparsi i capelli per come è andata la gara all’Enzo e Dino Ferrari, ma il team principal è invidiabile per come riesca a mantenere la barra a dritta, senza lasciarsi influenzare dai risultati. Mattia è consapevole che il suo ruolo in questo momento è fondamentale per mantenere il gruppo compatto, senza lasciare che l’entusiasmo dei due pilota possa afflosciarsi per un appuntamento andato male…

“C’è delusione, c’è disappunto anche se oggi Max ha dato la sensazione di essere imprendibile, e Charles non ha preso tutto quello avrebbe potuto raccogliere”.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Cosa non ha funzionato?

“Prima di tutto bisogna dire che lo spirito è quello giusto, non ci dobbiamo abbattere oggi. Non è per una gara andata storta che si deve subito dare un giudizio negativo. Anzi dobbiamo tenere il morale alto. Oggi ci sono stati piccoli episodi o piccoli dettagli che hanno fatto la differenza”.

“Penso alla partenza e penso al pit stop che non è stato perfetto e magari penso a quel piccolo margine che serviva a Charles per stare davanti a Perez. Aggiungiamo la sfortuna di Carlos in partenza: devo dire che sono già due le gare che non riesce a completare e, più che i risultati e i punti mancanti, pesano i giri che non è riuscito a fare, privandolo dei chilometri che servono per prendere più confidenza con la vettura”.

“Peccato, sono piccole cose che ci hanno impedito di raccogliere molto di più, ma è stato così. Fa parte della gara, fa parte di questo sport. Dobbiamo mantenere il sorriso perché eravamo qui per lottare e credo che avremmo potuto fare anche un buon risultato. Io mi aspetto una pronta reazione anche se loro continuano a sviluppare la macchina e anche noi dobbiamo dimostrare di sapere tenere lo stesso passo per continuare a lottare fino in fondo”.

Nella partenza tutta la fila esterna ha preso un vantaggio…

“E’ vero, però la McLaren che era dietro di Carlos è scattata meglio. Sulle nostre partenze può avere influito il lato della griglia, ma non sono state affatto perfette, quindi dovremo continuare a lavorare su questo aspetto: dobbiamo guardare i dati e cercare di migliorarli. Va detto che la gara era di oltre 60 giri per cui c’era tutto il tempo per rifarsi ma non è stato il caso”.

Bisogna migliorare anche il riscaldamento delle gomme?

“No, non credo. Nel primo giro bisogna portare gli pneumatici in temperatura e lo si è visto con Perez. Io credo che abbia pesato di più il tempo perso al pit stop che avrebbe dato a Carlos quel margine che gli serviva a stare davanti al messicano”.

Cosa vi siete detti con John Elkann e Carlos Sainz subito dopo la gara?

“Che non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo mantenere il sorriso anche se qui a Imola potevamo fare meglio davanti al nostro pubblico e dobbiamo guardare alle prossime gare con ottimismo”.

Che novità porterete?

“Ci sarà qualcosa a Miami per adattare la macchina al circuito e poi aspettiamo un pacchetto più consistente a Barcellona”.

I piloti hanno parlato di una possibile doppietta: siete rimasti sorpresi da qualcosa rispetto alle previsioni?

“Io non ho mai parlato di un uno-due, poi è chiaro che quando si arriva da una vittoria come quella in Australia crescano le aspettative, ma si è dimostrato ancora una volta come da una gara all’altra gli equilibri possono cambiare. Sono due macchine che hanno prestazioni molto vicine e poi conteranno gli sviluppi”.

“La Red Bull ha portato dei piccoli sviluppi e la macchina era sicuramente molto competitiva e Max oggi è andato molto forte. Ma penso che la differenza fosse minima e l’hanno fatta i dettagli. Avrei voluto vedere una gara più lineare per capire meglio, ma non ci dobbiamo abbattere. Potevamo raccogliere di più e amen”.

Il supporto dei tifosi è stato straordinario nonostante la sconfitta…

“E’ stato bellissimo. I nostri tifosi ci credono e dobbiamo crederci anche noi”.ù

I tifosi del Cavallino arrampicati sulle reti Photo by: Andy Hone / Motorsport Images