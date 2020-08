Binotto: "Nel 2021 Ferrari il secondo posto è un obiettivo"

C’è un presente ed un futuro che non è lontano, ma neanche dietro l’angolo. In merito alla situazione della Ferrari a tenere banco è il Mondiale in corso, che gara dopo gara evidenzia i limiti del progetto SF1000, con una riscossa annunciata (a partire dal Presidente John Elkann) a partire del 2022.

In mezzo c’è però un’altra stagione, ovvero la prossima, e del 2021 si parla di rado, quasi fosse una coda del Mondiale in corso a causa dei vincoli imposti dal regolamento.

Non tutto però sarà congelato, ed i team lo sanno molto bene, ad iniziare dalla Ferrari, che ha un obiettivo ben preciso: il secondo posto, ovvero i migliori tra coloro che non si chiamano Mercedes.

“Rispetto ad alcuni mesi fa ci sono delle limitazioni che non si possono negare – ha spiegato il team principal del Cavallino – la power unit potrà essere rinnovata in vista del prossimo anno, e questo è un buon punto di partenza”.

I motoristi sono già al lavoro in vista di un 2021 che dal loro punti di vista è tutt’altro che scontato, anche se qualche vincolo da rispettare c’è...

“Il regolamento impone delle limitazioni in merito al numero di ore in cui si può lavorare al banco – ha confermato Binotto – sappiamo che arriverà una power unit nuova, ma avremo meno opportunità di sviluppo rispetto a quelle che avremmo avuto in una situazione di totale libertà".

"Il telaio è in gran parte congelato, potremo solo fare due modifiche che abbiamo già deciso. L’aerodinamica è invece libera, ma anche su questo fronte sono state introdotte delle limitazioni che hanno ridotto del 20% il numero di ore in cui si può utilizzare la galleria del vento”.

Uno degli ostacoli che devono affrontare i tecnici della Scuderia è quello di partire da un progetto che non è nato nel migliore dei modi...

“Ci sono delle limitazioni che hanno un impatto su un progetto che oggi ha uno svantaggio prestazionale rispetto ai migliori – ha spiegato Binotto - credo che da parte nostra si potrà migliorare, ma ambire a poter battere la Mercedes credo che sia in qualche modo sbagliato, perché oggi il divario è enorme considerando che siamo in Formula 1. Però il secondo posto deve essere considerato assolutamente un obiettivo possibile”.

Un obiettivo comunque rispettabile, considerando che oggi Leclerc e Vettel per puntare al podio devono sperare in errori altrui o circostanze eccezionali.