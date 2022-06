F1 | Binotto: "Mi aspetto grandi novità Red Bull a Silverstone"

Carica lettore audio

La Red Bull non era la vettura più veloce del lotto nel weekend di Montreal. I cronologici hanno mostrato come la Ferrari di Carlos Sainz Jr. avesse un passo più competitivo - si parla di pochi decimi - rispetto al campione del mondo, ma quest'ultimo è riuscito a portare a casa l'ennesimo successo di questa prima parte di stagione.

Il tracciato semi-permanente di Montreal era sulla carta una pista Red Bull e la vittoria di Max Verstappen ha confermato i pronostici. Tra due settimane il Circus iridato correrà invece a Silverstone, una pista veloce ma di natura differente rispetto alla pista canadese.

La Ferrari assieme a Charles Leclerc e a Carlos Sainz Jr. proverà a rifarsi e a tornare in lizza per i titoli provando a vincere dopo diversi weekend sfortunati e costellati da errori che hanno favorito i diretti rivali.

Mattia Binotto, team principal del Cavallino Rampante, ha però messo in guardia tutti. Il manager reggiano si aspetta che la Red Bull si presenti a Silverstone con una seriee di aggiornamenti importanti per le RB18, così come ha affermato ai microfoni di Sky al termine del Gran Premio del Canada.

“Mi aspetto che la Red Bull porti un grosso sviluppo a Silverstone, almeno lo immagino, e dovremmo capire in cosa consisterà rispetto a quello che faremo noi, ma lo giudicheremo in pista”.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

Inoltre, Binotto ha voluto sottolineare come anche la Red Bull non sia esente da problemi d'affidabilità. Questo potrebbe mantenere aperto un Mondiale che, a oggi, sembra già indirizzato verso Milton Keynes.

"L'affidabilità è certamente importante, tanto quanto le prestazioni e non credo che l'affidabilità sia l'unico fattore. Credo che lo sviluppo da qui alla fine della stagione sia un altro fattore, così come il divario di budget e l'affidabilità".

Alle parole di Binotto ha prontamente risposto Christian Horner. Il team principal della Red Bull Racing ha voluto minimizzare - quasi certamente per strategia - ciò che porterà il suo team a partire dal Gran Premio di Gran Bretagna.

A suo dire le RB18 non saranno dotate di aggiornamenti di grossa portata. Questo è un discorso valido sino alla sosta estiva, che avverrà nel mese di agosto.

"Niente di che, in realtà. Si tratta di un'evoluzione molto modesta: le componenti vengono introdotte man mano che terminano il loro ciclo di vita. Si tratta quindi di una forma di sviluppo molto, molto diversa da quella che si è vista negli anni precedenti", ha concluso Horner.