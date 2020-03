Binotto: "La Ferrari è disponibile ai GP in due giorni"

“Sono in casa con mia moglie e i nostri figli, come tutti, dobbiamo essere responsabili in un momento così difficile”. Mattia Binotto ha iniziato così una video intervista concessa ieri sera a Sky Italia.

“Da quando siamo tornati da Melbourne abbiamo seguito indicazioni restando nelle nostre abitazioni, il contesto è ovviamente diverso rispetto a quello solito del periodo lavorativo, ma c’è comunque la possibilità di lavorare da casa, inizio alle 8 del mattino e grazie a telefono e computer sento i miei collaboratori”.

Come gestisci la quotidianità? Ti senti con Seb e Charles?

“Abbiamo iniziato a lavorare in smart-working subito dopo l’Australia, adesso siamo in shutdown FIA, che prosegue il periodo di chiusura che nel nostro caso era già iniziato da qualche giorno. Con Seb e Charles ci sentiamo quasi quotidianamente, sono entrambi a casa e si stanno allenando come sempre. Li sento carichi e sono indubbiamente in forma”.

Cosa è successo la notte prima del GP d’Australia?

“È stata una notte in cui si è discusso molto a causa della situazione che si è creata dopo il caso del tecnico McLaren che è risultato positivo al test Covid-19. La nostra posizione è stata subito chiara: non avremmo corso il Gran Premio d’Australia".

"Anche qualora il weekend si fosse svolto regolarmente, la Ferrari non avrebbe gareggiato per non far correre rischi a tutti i componenti della squadra. Già nel corso della notte abbiamo lasciato liberi Charles e Seb di tornare a casa”.

Qual è stata la decisione più difficile che hai preso nel 2019?

“Ce ne sono diverse, ma anche quella più recente di decidere di non correre in Australia è stata una scelta importante. Recentemente abbiamo preso una posizione di responsabilità verso i team più piccoli che sono in difficoltà economiche, problemi più importanti in proporzione di quelli che hanno anche i team di vertice. È stato un gesto responsabile garantire nel 2021 l’utilizzo delle monoposto attuali. Sono tante le decisioni importanti che si prendono, anche l’estensione del contratto di Charles è tra queste”.

Con lo slittamento al 2022 dell’entrata in vigore delle nuove regole, c’è il rischio di vedere nel prossimo Mondiale gli stessi valori della stagione 2020?

“Considerando la base attuale, e i riscontri arrivati dai test, non pensiamo di esserci garantiti un vantaggio legato a questa scelta. Non è stata una decisione facile ma andava presa. È un momento particolare ed era importante dare un segnale responsabile per il futuro".

"Il regolamento rimane lo stesso, ci sarà ancora spazio per lo sviluppo aerodinamico. Dobbiamo ancora definire nei dettagli, ne stiamo discutendo con tutti i rappresentanti delle squadre e con la FIA, per capire cosa sarà congelato e cosa sarà invece aperto allo sviluppo, puntando a mantenere il ‘dna’ della Formula 1, che resta competizione e confronto”.

Che idea vi siete fatti in merito alla ripresa del Mondiale 2020? Carey ha detto che la Formula 1 è pronta a ripartire...

“Siamo impegnati in dialoghi costanti, mi sono sentito oggi pomeriggio con gli altri team principal, sono momenti cruciali. In merito al calendario abbiamo dato libertà a Carey e alla FIA di poter fare le scelte che riterranno più opportune in queste condizioni".

"Potremmo anche avere weekend di due solo giorni, con le prove libere spostate al sabato mattina, in modo da poter andare incontro alle esigenze logistiche in caso di Gran Premi ravvicinati. Inoltre lo shutdown attuale lascia spazio alla possibilità di poter disputare delle gare nel mese di agosto qualora dovessero esserci le condizioni per poterlo fare”.

L’ipotesi che il Mondiale 2020 possa avere una coda ad inizio 2021 è plausibile?

“È un altro di quegli aspetti sui quali noi come team dobbiamo garantire massima disponibilità. Se questo ci permette di garantire un Mondiale 2020 più completo può essere valutato, visto che la stagione successiva non inizierà prima di marzo”.

C’è stata una giornata particolare vissuta in Ferrari che ti porterai nel cuore?

“In venticinque anni di Ferrari ci sono stati bei momenti e tante giornate speciali. Ricordo come fosse oggi la mia prima giornata di lavoro a Maranello, la prima vittoria vissuta in pista, nel Gran Premio di Spagna del 1996, i trionfi di Michael, ma anche le vittorie dello scorso anno vissute da team principal, e su tutte quella di Monza, davanti ai nostri tifosi”.

Hai vissuto il periodo della grande rincorsa ferrarista che mise le basi per i trionfi di Schumacher. C’è qualcosa in comune con il momento che state vivendo oggi?

“La seconda metà degli Anni ’90 è stato un periodo in cui sono stati assunti tanti giovani, io stesso ero uno di quelli, l’azienda ha investito su di loro con l’obiettivo di posare delle basi solide su cui costruire una squadra vincente".

"Sotto questo aspetto trovo delle similitudini con il nostro momento attuale, siamo una squadra giovane che sta cercando di migliorarsi passo dopo passo imparando dagli errori, e sono convinto che questo approccio ci renderà un gruppo solido”.

Lo scorso anno Sebastian ha confermato di saper gestire meglio le gomme rispetto a Charles. Questo aspetto può portarvi quest’anno a differenziare le strategie tra i vostri due piloti?

“Seb è un pilota che ha una maggiore esperienza di Formula 1 rispetto a Charles e la capacità di saper gestire le gomme è una di quelle capacità che si acquisisce con il tempo. Però Charles sta crescendo, già lo scorso anno ha disputato delle gare in cui la sua gestione è stata molto buona, non credo che sia necessario differenziare strategie, ma magari aiutare ancora Charles a completare il suo percorso di crescita”.

La sosta obbligata che state facendo può qualche modo contribuire a presentarvi a quella che sarà la prima gara del 2020 in una forma diversa?

“È difficile dirlo, dal rientro da Melbourne non abbiamo potuto lavorare sulla vettura, a differenza di altre squadre che hanno avuto questa opportunità. È ancora presto per dirlo, ma ci stiamo pensando, se ci sarà del lavoro da fare cercheremo di farlo”.

Conclusa l’intervista, Binotto era ancora on-line quando è iniziato il collegamento con Felipe Massa, ospite successivo.

Mattia ha ripreso il microfono salutando l’ex ferrarista: “Felipe è un nostro grande amico e tifoso, e personalmente ho condiviso con lui bellissimi momenti sin da quando era il nostro test-driver. E gli devo sempre delle scuse per la biella che si ruppe sul suo motore quando era in test al Gran Premio d’Ungheria del 2008”.

Fu un ritiro pesante quello di Massa a Budapest 12 anni fa, senza il quale a fine anno sarebbe stato campione del Mondo...