F1 | Binotto: "La Ferrari dovrà essere l'outsider"

Carica lettore audio

Si è conclusa quest’oggi la tre giorni di test pre-stagionali in Bahrain con una Ferrari che è sembrata senza dubbio affidabile. La F1-75, sia a Barcellona che a Sakhir, non ha mai accusato un problema tecnico ed ha consentito al team di Maranello di portare a termine il programma di lavoro finalizzato alla conoscenza approfondita della vettura ad effetto suolo.

Sbilanciarsi al termine di questi sei giorni di test è tuttavia prematuro. Impossibile dire con esattezza il valore delle forze in campo non conoscendo dall’esterno i carichi di benzina con i quali hanno girato tutti i team.

La Ferrari, però, è apparsa reattiva nel trovare soluzioni a problemi imprevisti come il porpoising che, in maniera più o meno evidente, ha afflitto tutte le monoposto. I tecnici di Maranello sono stati abili nel portare in Bahrain un fondo ispirato a quello della McLaren che sembra aver dato i risultati sperati.

Al termine dell’ultima giornata di test Mattia Binotto si è concesso ai microfoni di F1 TV per dare una valutazione complessiva dello stato di forma della Ferrari.

Che valutazione possiamo dare adesso che i test sono finiti?

“Sono stati sei giorni positivi. Abbiamo girato con costanza ed imparato molto sulla vettura ottenendo molti dati che abbiamo analizzato incrociandoli con quelli della galleria del vento e del simulatore a Maranello. Questo era il nostro primo obiettivo e credo che lo abbiamo raggiunto”.

“Per quel che riguarda le prestazioni è difficile dare una valutazione adesso. Penso che Red Bull e Mercedes siano le favorite, entrambe hanno conquistato i titoli lo scorso anno. Hanno dimostrato di essere team molto forti in passato e a fine 2021 avevano un secondo di vantaggio. Non vedo perché non debbano essere considerati i favoriti. La Ferrari dovrà cercare di essere almeno una outsider ed essere il più vicino possibile a loro”.

Riuscirete a proseguire nello slancio visto lo scorso anno?

“Se guardiamo alle ultime stagioni il 2017 ed il 2018 abbiamo vissuto dei buoni anni. Il 2020, invece, è stato molto difficile per noi così come il 2021 per via del congelamento dei regolamenti. Sono certo, però, che la nostra sia una grande squadra e quest’anno dobbiamo dimostrare che possiamo tornare ad essere competitivi. Siamo concentrati su questo”.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Motorsport Images

“C’è molto lavoro da fare e dovremo affrontare una stagione molto lunga. Il Bahrain sarà la prima di 22 o 23 gare. Gli sviluppi saranno un elemento chiave. Noi dovremo restare concentrati su noi stessi e cercare di fare il meglio possibile”.

Credi che la vostra line-up di piloti sarà competitiva?

“Abbiamo dei piloti con grande talento, molto veloci che hanno un obiettivo comune. Già lo scorso anno hanno dimostrato di andare d’accordo e credo che questo sia un elemento importante. Spero che possano disputare un buon campionato e che si possano divertire”.