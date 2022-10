F1 | Binotto: "FIA e penalità? Una cosa ridicola e inaccettabile"

Carica lettore audio

A Suzuka è successo di tutto. Incidenti, problemi di gestione gomme, penalità a fine gara. Per la Ferrari il Gran Premio del Giappone è stato un concentrato di situazioni che dovranno portare ad analisi sportive, ma anche politiche.

Mattia Binotto, raggiunto da Sky Sport via telefono, ha subito fatto i complimenti a Max Verstappen per il titolo meritatamente conquistato a Suzuka.

"Parto dal fare i complimenti a Max per il titolo. Bravo per la vittoria di oggi, per il campionato. Ha sempre guidato in modo eccellente, quindi ancora bravo e tanti meriti a lui".

Una volta fatti i doverosi complimenti al pilota della Red Bull Racing, Binotto ha iniziato ad analizzare quanto accaduto a Suzuka con Leclerc che è stato costretto a tagliare la chicane all'ultimo giro, ricevendo una penalità proprio per quella manovra. Il team principal della Ferrari è proprio partito dall'ultimo atto di gara e dai 5" che hanno relegato Charles al terzo posto e, di riflesso, hanno consegnato il secondo iride Piloti della carriera a Verstappen.

"Sulla FIA e la penalità di oggi ho francamente poca voglia di commentare. Credo che sia ormai una cosa ridicola e inaccettabile. La gara scorsa hanno impiegato un numero di giri infinito per decidere qualcosa che tra l'altro ha poco senso. Oggi, invece, in pochi secondi hanno preso una decisione che per noi ha poco senso".

"Charles non ha guadagnato alcun vantaggio tagliando quella chicane. Era davanti di qualche decimo e di qualche decimo davanti è rimasto. Quindi quando abbiamo visto la nota per 'unfair advantage' eravamo tranquilli che non sarebbe successo niente. Invece pochi secondi dopo hanno addirittura deciso senza sentire i piloti dando 5 secondi di penalità. Come un po' la partenza oggi, senza farli partire dietro la Safety Car perché le condizioni erano critiche, poi un trattore in pista. La FIA sta dimostrando che la situazione non è semplice e che bisogna assolutamente migliorare le cose".

"Noi ne parleremo nelle sedi opportune come ho detto prima, ma è inaccettabile. Inaccettabile vedere come sono state prese certe decisioni. Non abbiamo avuto vantaggi dall'uscita di Charles e i commissari non hanno sentito nemmeno i piloti. Due infrazioni identiche, considerando quella della volta scorsa, ma due modi di giudicare diversi. La volta scorsa Perez che poverino non riesce a seguire una Safety Car... Ne dobbiamo prendere atto, ma anche capire come migliorare questa situazione, perché così non va bene".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lotta con Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, per la leadership alla partenza Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Nella complessa domenica della Ferrari, c'è stato anche l'immediato ritiro di Carlos Sainz Jr. arrivato nel corso del primo giro alla Curva 12 quando lo spagnolo ha perso il controllo della sua Ferrari, finendo a muro.

"Ho parlato con Carlos. C'è stato poco tempo. E' stato sorpreso dal livello di grip che non c'era e ha perso la vettura senza preavviso. Le condizioni erano difficili. E' anche rimbalzato in pista con tanti piloti che arrivavano senza rallentare e vedere. Forse la cosa migliore era partire dietro la Safety Car e valutare la situazione per poi decidere cosa fare".

Non solo decisioni politiche: la Ferrari dovrà continuare a lavorare, specialmente per la prossima stagione, prendendo spunto dalle difficoltà rilevate anche nella giornata odierna. La F1-75 di Leclerc ha letteralmente distrutto le proprie gomme in pochi giri, nel vano tentativo di recuperare i quasi 5" che lo separavano da Verstappen. Un problema di troppa aggressività del pilota, ma anche di una monoposto che nel corso della stagione è passata dall'essere la migliore nella gestione gomme a patirla nei confronti della Red Bull.

"L'ipotesi più accreditata è che Charles abbia spinto troppo all'inizio. Le anteriori si sono distrutte. C'era graining e con le condizioni di pista non si è riuscito a pulire. Da lì in poi lui stesso diceva che non riusciva a far girare la macchina. I giri che ha fatto per provare a recuperare su Max hanno probabilmente compromesso tutta la gara restante. E' qualcosa da imparare, perché al venerdì avevamo già visto questa situazione. Forse ci sarebbe da fare un po' di mea culpa".

"Come giro secco e come passo sul bagnato la macchina è andata bene. La macchina sta dimostrando di essere ancora competitiva. Si può giocare pole e anche le gare. Poi oggi Max è stato più bravo, ha gestito le gomme e nel complessivo loro sono stati più bravi. Ma abbiamo capito i problemi di Spa e abbiamo cercato di incanalarli. Mancano ancora 4 gare e cercheremo di portare a casa quel risultato che ormai manca da troppe gare", ha concluso Binotto.