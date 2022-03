F1 | Binotto: "Ferrari ha più punti di Red Bull e Mercedes insieme"

Carica lettore audio

La Red Bull anche a Jeddah ha dimostrato una velocità massima nettamente superiore alla Ferrari, ma alla resa dei conti la differenza nel tempo sul giro è stata minima, tanto che il giro addizionale lo ha conquistato Charles Leclerc con la F1-75. Le due monoposto top hanno prestazioni vicine per cui non è il caso di parlare di un super-motore Honda, accendendo le polemiche che avevano colpito la Ferrari nel 2019?

Mattia Binotto spegne subito le polemiche sul nascere…

“Onestamente penso che siano situazioni diverse, perché credo che ci siano delle scelte diverse nelle configurazioni alari della Red Bull, quindi mi sembra evidente che sia stata una questione aerodinamica. Poi è vero, hanno una velocità molto elevata e magari anche noi stiamo guardando se hanno qualche aero-elasticità nelle loro ali, però queste sono solite analisi che facciamo”.

La F1-75 è parsa una monoposto capace di rispettare le gomme da 18 pollici?

“La nostra strategia prevedeva uno stop, passando da gomme medie a dure: avevamo previsto di fermarci al giro 14 e siamo arrivati più o meno lì (giro 16): le gomme si sono comportate più o meno come ci aspettavamo. È vero che le dure hanno avuto pochissimo degrado, mentre noi ce ne aspettavamo un po’ di più, sperando di avere un piccolo vantaggio su Red Bull che poi non c’è stato, però ora abbiamo pneumatici consistenti e prevedibili. Sono decisamente migliori rispetto allo scorso anno e la loro gestione è più immediata”.

Dopo due gare avete rispettato le previsioni o siete andati oltre?

“Posso dire riassumendo che abbiamo raccolto 78 punti su 88 disponibili, abbiamo fatto più punti di Red Bull e Mercedes messe insieme! Io penso che abbiamo fatto bene dimostrando di essere sempre competitivi”.

“Il merito è di una squadra che in tre lunghe settimane (siamo partiti per i test in Bahrain, poi siamo rimasti a Sakhir per la gara e, quindi, ci siamo spostati a Jeddah) ha fatto un lavoro molto solido: ha funzionato la macchina, ma anche i pit stop, i meccanici: insomma le strategie e l’ingegneria sono state di alto livello. Quindi sono molto soddisfatto, perché abbiamo raccolto tanto oltre ogni previsione”.

La Ferrari, insomma, è partita addirittura meglio delle previsioni, anche se nelle face delle persone di Maranello c’era l’evidente delusione di una seconda vittoria sfuggita solo per alcuni dettagli che hanno fatto la differenza…

