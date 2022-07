F1 | Binotto felice: "Non ci aspettavamo di essere così forti"

Carica lettore audio

E sono due. Due consecutive. La Ferrari ha vinto anche il Gran Premio d'Austria, gara di casa della Red Bull Racing, con una prestazione dominante delle F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. sebbene quest'ultimo sia stato costretto al ritiro a causa di un problema alla power unit proprio mentre era intento ad attaccare Max Verstappen per la seconda posizione.

Una vittoria schiacciante, che riavvicina Leclerc a Verstappen nel Mondiale Piloti e la Ferrari alla Red Bull in quello Costruttori. Ma ciò che più conta è aver scacciato le nubi che avevano oscurato addirittura la vittoria di Sainz ottenuta lo scorso fine settimana a Silverstone.

La Ferrari ha reagito da squadra, lo ha fatto nel migliore dei modi. Lo hanno fatto i piloti - specialmente Leclerc - lo hanno fatto gli ingegneri preparando assetti perfetti per mandare in crisi le Red Bull e gestire perfettamente il degrado gomme, vera e propria chiave di questo successo non certo annunciato alla vigilia e, per questo, assai sorprendente per i modi in cui è arrivato.

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta oggi.

"Penso che gli aspetti positivi di oggi siano tanti, a partire dalla vittoria. Sono felice per Charles, era importante per lui, ha fatto una gara fantastica. Abbiamo fatto 2 successi consecutivi in 2 fine settimana, prima Silverstone e ora in Austria, ci lascia ben sperare per le prossime. Il team ha lavorato molto bene sulla preparazione delle vetture, sul bilanciamento e sul degrado gomme e credo che oggi si sia visto. I pit stop, i meccanici. Tutto l'insieme. Questa è la parte positiva che ci deve far sorridere".

Charles Leclerc festeggia con il team dopo la vittoria Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Il ritiro di Sainz, arrivato mentre era intento a riprendersi la seconda posizione nei confronti di Verstappen, è certamente il neo che intacca parzialmente una prestazione superba della squadra di Maranello. Lo stesso Binotto ha affermato che la Ferrari debba lavorare ancora per migliorare l'affidabilità, problema ancora presente e complicato da far sparire in pochi giorni.

"Sì, sicuramente il ritiro di Carlos è la parte dolente di oggi. Mi spiace, perché oggi era un'altra potenziale doppietta e non siamo riusciti a portarla a casa. Questo mostra che non siamo ancora al riparo con i problemi d'affidabilità, ci dobbiamo lavorare ancora di più. Analizzeremo i dati, cercheremo di capire, per trovare una soluzione a breve termine".

La Sprint Race di ieri aveva dato segnali importanti. La Ferrari era competitiva, ma il duello tra Leclerc e Sainz nei primi giri aveva tarpato le ali a entrambi nella rincorsa a Verstappen. Senza le scaramucce interne, le Rosse hanno potuto sprigionare il loro potenziale sin dai primi giri, attuando una tattica perfetta che ha costretto Verstappen a sfruttare troppo le gomme e ad adottare una strategia lontana dalla perfezione.

"Non ci aspettavamo di essere così forti oggi. Nel senso che ieri abbiamo avuto la sensazione di aver qualcosa in più di loro, ma non così tanto. Poi bene, a volte le cose cambiano, i piloti che studiano di notte i dati della gara sprint per capire come usare ancora meglio le gomme. Tra ieri e oggi Charles ha capito di dover mettere in crisi Verstappen sin dai primi giri, non prendere margine per poi spingere dopo. Ha capito che avrebbe dovuto spingerlo, forzarlo sin da subito per fargli usurare le gomme e questa è stata una scelta giusta. E' stato il frutto del lavoro fatto assieme agli ingegneri e sicuramente questo risultato fa molto piacere".

"L'obiettivo era proprio quello di farlo spingere da subito per poi cercare di differenziare le strategie. Poi in realtà lo abbiamo costretto a rientrare ai box molto prima del previsto per togliere le Medium e montare le Hard, e questo lo ha portato a fare 3 soste. Noi invece eravamo lanciati per farne solo 2. Per noi era importante togliere Verstappen dalle 2 soste e sfruttare noi la soluzione ottimale. Siamo riusciti a farlo con entrambe le macchine, poi però con Carlos non è andata bene e c'è amarezza, perché potevamo portare a casa un grandissimo risultato. Però sono 2 vittorie di fila, stiamo lavorando bene e dobbiamo tenere la motivazione alta e siamo agguerriti, vogliamo fare ancora meglio nelle prossime gare".

In Stiria la Ferrari si è dimostrata superiore e non di poco alla Red Bull. Ma il gap prestazionale tra le F1-75 e le RB18 è così sottile da poter vedere mutare gli equilibri in pochi istanti, a seconda del tracciato che si affronta in un determinato fine settimana.

"Giudico solo noi stessi. Come team, meccanici, ingegneri, piloti, nella comunicazione tra team e piloti e analisi dati siamo cresciuti molto. Io mi concentro su noi stessi. Vedo una crescita. Oggi sono molto contento dei miei piloti. Leclerc è cresciuto tantissimo sotto questi punti di vista, con l'aiuto poi del supporto ingegneristico non sento debolezze. Anche sulla vettura siamo contenti, sa essere veloce, docile con le gomme. A volte poi viene bene, altre volte meno bene, ad esempio Miami e Imola sono esempi negativi. Quest'anno le monoposto sono così vicine che a seconda della pista una può avere un decimo di vantaggio e su un'altra può essere in svantaggio di un decimo. E' una differenza sottile ma che esiste. A volte viene a nostro vantaggio e, per cercare di averla sempre a nostro vantaggio, dovremo lavorare ancora più intensamente".

L'auto bruciata di Carlos Sainz, Ferrari F1-75, dopo il guasto che ha causato il ritiro Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

L'affidabilità, come detto, è un problema ed è concreto. Al di là del ritiro di Sainz, anche Leclerc ha dovuto stringere i denti nelle battute finali della gara a causa di un problema all'acceleratore. Non è ancora chiaro cosa abbia messo in discussione la vittoria del monegasco, ma è certo che a Maranello debbano rivedere alcune cose, affidabilità del motore compresa.

"Negli ultimi 4 giri, con il problema avuto da Leclerc, ho smesso di guardare la gara. Facevo tutt'altro, non guardavo i dati, ascoltavo solo le comunicazioni degli ingegneri sperando che potessimo arrivare in fondo".

"Per quanto riguarda il motore ci stiamo confrontando con alcuni problemi d'affidabilità, ma è un motore congelato per le prossime stagioni, ma l'affidabilità la possiamo sistemare. Nei mesi passati abbiamo spinto forte sulle prestazioni. I motoristi a casa hanno fatto un lavoro straordinario. Non mi sento di puntare il dito contro qualcuno, anzi. Lavoreremo per migliorare l'affidabilità, siamo già stato capaci di farlo. Sul motore spesso non ci sono soluzioni che si trovano in pochi giorni. Ci sono pezzi da modificare, ridisegnare, produrre e omologare. Il processo è lungo. Però abbiamo un'ottima base anche per le prossime stagioni e questa è una cosa molto importante", ha concluso Binotto.