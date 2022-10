F1 | Binotto: "Caso Budget Cap? Pessimista, ma servirà chiarezza"

Carica lettore audio

10 millesimi. Così poco è bastato per cogliere o perdere una pole position. Nel secondo caso la protagonista è stata la Ferrari, che a Suzuka, sede del Gran Premio del Giappone, si è dovuta accontentare del secondo e terzo posto in griglia.

Al termine delle prove ufficiali sul tracciato giapponese, Mattia Binotto è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la sessione, ma non solo. Tante risposte lo hanno visto parlare di ciò che è avvenuto in pista, ma la più importante, quella legata al Caso Budget Cap, ha catturato l'attenzione di tutti perché ha chiarito le aspettative della Casa di Maranello.

Mattia, sei soddisfatto del risultato di oggi a Suzuka?

"E' stato un peccato aver perso la pole per così poco, perché è sempre bello riuscire a farla. Detto questo siamo contenti di vedere i nostri piloti così vicini. Entrambi hanno lottato per la pole oggi".

E' stato importante salvaguardare un set di Soft con i tuoi piloti in vista della gara di domani...

"Abbiamo risparmiato un set di gomme che, a sua volta, ha risparmiato anche Max. Però domani potrà fare la differenza sugli altri. Poi lo sappiamo, potremmo partire con la pista asciutta e poi potrebbe arrivare il bagnato. Oppure partire sul bagnato e vederla asciugare. Quindi avere un set in più di gomma Soft è sicuramente un vantaggio per domani".

Dopo quanto accaduto a Singapore presterete ulteriore attenzione allo studio delle partenze?

"Noi studiamo sempre la partenza con entrambi i piloti, lo facciamo la domenica mattina. Ripassiamo tutte le partenze degli anni precedenti, le studiamo, le analizziamo per capire quali possano essere le traiettorie ideali, come e dove attaccare, difendere. E non solo la prima curva, noi di solito guardiamo l'intero primo giro, perché a volte si presentano delle situazioni in cui poter attaccare anche dopo la partenza. Lo faremo domattina come lo abbiamo sempre fatto. Ma domani è molto importante, il primo giro conterà, soprattutto anche in caso di degrado così elevato come abbiamo visto in questi giorni. Il primo giro sarà importante".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A inizio qualifiche le Mercedes sembravano poter dire la propria ed essere più vicine. Poi, però, le cose sono cambiate...

"Qui sull'asciutto abbiamo girato pochissimo. Ieri 2 sessioni bagnate. Stamattina abbiamo fatto 2 run per cercare di preparare la macchina al meglio, per avere un buon bilanciamento e arrivare meglio a qualifiche e gara. E' normale che durante la qualifica i piloti ci provino di più, che trovino tempo per provare cose tra Q2 e Q3. Devo dire che le Mercedes non mi sono sembrate veloci nemmeno in Q1. Sono uscite con un set di gomme Medium sperando di risparmiare un set di gomme Soft, ma con le medie erano decisamente dietro. Quando invece hanno usato le Soft si sono avvicinate, ma è anche vero che la pista era migliorata di 7-8 decimi. Quindi la Mercedes non era un fattore, era solo un vantaggio di pista più prestazionale".

Cosa pensi della manovra fatta da Verstappen in Q3 nei confronti di Norris?

"Penso che la manovra che ha fatto Max sia una manovra azzardata. Molto. Ha messo a rischio la vettura che arrivava dietro. Se guardiamo al regolamento, in questi casi prevede una reprimenda o posizioni da scontare in griglia. Perché non era il giro di qualifica, ma era di lancio. Potrebbero anche essere 3 posizioni in griglia. Vedremo cosa decideranno i commissari. Noi incrociamo le dita".

Per quanto riguarda il caso Budget Cap, la decisione è stata spostata a lunedì. Cosa pensi a tal riguardo?

"La decisione è stata posticipata, a dimostrazione che c'è qualcosa in atto, ovvero che ci sono punti non chiari e che vanno ancora definiti. Ci sono punti in cui la FIA contesta e il team (Red Bull, ndr) sta cercando di difendersi. Indipendentemente da quello che verrà fuori, e io temo che si tratterà di neve sciolta al sole, penso che tutte queste decisioni, come hanno interpretato i regolamenti, che cosa hanno concesso, perché sicuramente qualcosa avranno concesso, venga tutto fuori in modo chiaro e trasparente".

"Dobbiamo sapere quali sono state le discussioni, che cosa è stato concesso a loro, perché intanto è un vantaggio diretto. Secondo, anche noi dobbiamo capire come interpretare i regolamenti. Le regole sono state chiare sin dall'inizio, sono stati discussi. Non capiamo l'esigenza di doverli cambiare oggi al di là del fatto che questo sia il primo anno con il budget cap, perché con la FIA ci sono sempre stati scambi continui e abbiamo sempre cercato di chiarirli. Sono un po' pessimista su questa vicenda, ma prima di tutto sarà importante la chiarezza e la trasparenza da parte della FIA".