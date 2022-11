F1 | Binotto: "Budget cap: dubbi su alcuni team, Ferrari estranea"

Carica lettore audio

Il budget cap continua ad agitare gli animi. Non si sono spente le polemiche per le sanzioni che hanno colpito la Red Bull che ha sforato i limiti di spesa nel 2021 e l’argomento torna ad essere di attualità per la stagione che ancora deve arrivare a conclusione ad Abu Dhabi…

Mattia Binotto nell’analisi del GP del Brasile ha parlato addirittura di voci che indicano sei squadre fuori dai vincoli del budget cap di quest’anno…

“Non è una bomba che sparo io, ma l’ho letto sui siti e sui giornali. Secondo la Red Bull ci sarebbero almeno sei squadre che hanno speso di più nel 2022. C’è la voce in giro, ma posso assicurarvi che non è il caso della Ferrari. Siamo stati nelle regole finanziarie l’anno scorso e lo saremo anche quest’anno”.

Probabilmente è stato più difficile stare nei vincoli in questo campionato…

“È stato un anno difficile: sapevamo che sarebbe stato più complicato con le macchine nuove e un budget ridotto e con l’aggiunta di un tema che è quello dell’inflazione. Noi abbiamo speso tanti sforzi per rispettare i regolamenti. Cerchiamo di lavorare sulla nostra organizzazione per cercare di tagliare tutte le inefficienze: questa è una ricerca continua che facciamo al nostro interno e non credo che siamo meno efficienti di altri top team”.

Binotto sta alla finestra perché il pallino e in mano alla Federazione Internazionale…

“Aspetto i controlli della FIA e spero che non ci sia un caso per il bene dello sport. Il budget cap, così come il regolamento tecnico e sportivo, sono elementi di competitività per i team. Essere più efficienti o poter spendere di più conta e conta nel risultato”.

“Le regole finanziarie sono uno strumento delicato che serve a limitare i costi, ma se non viene applicato bene o se non è equo crea delle differenze dia competitività. Servirà un po’ di messa a punto e, soprattutto, un’intransigenza della FIA nel controllarle, capirne le differenze e correggerle”.