F1 | Binotto: "A Monaco la Mercedes sarà parte della lotta!"

La Mercedes è salita sul podio di Barcellona con George Russell, ma è soprattutto con il passo di Lewis Hamilton, risalito dalla 19esima posizione dopo il contatto causato da Kevin Magnussen nel primo giro, alla quarta piazza con una rimonta spettacolare fatta di bei sorpassi che la W13 ha dato la sensazione di essere una macchina che sta uscendo da una profonda crisi.

Poi il sette volte campione del mondo è stato costretto ad alzare il piede per una perdita d’acqua dal motore che ha determinato un surriscaldamento e per non mandare tutto arrosto si è dovuto accontentare della quinta posizione alla bandiera a scacchi.

George Russell, Mercedes W13, sorpassa Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, ai box Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toto Wolff, vista la reazione della Stella, non esclude una Mercedes che possa tornare in lizza per il mondiale, considerato che il distacco di George Russell dalla vetta è 36 punti e che per il manager austriaco la freccia d’argento di Lewis era la più veloce in pista, dimenticando, forse, che il distacco accumulato del giovane inglese è stato di oltre mezzo minuto.

"Ho visto una monoposto che oggi mi ha ricordato quelle delle stagioni precedenti: al primo giro ci siamo trovati più di 30 secondi dietro all'intero gruppo e con una gran rimonta siamo arrivati vicini al podio. È un dato molto incoraggiante e mostra che abbiamo fatto un grande passo avanti”.

“Dobbiamo scommettere sul fatto che possiamo entrare nella lotta per il mondiale. Ma serve una macchina in grado di finire prima e seconda. E penso che abbiamo valide ragioni per credere che potremo arrivarci”.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari mentre parla con Christian Horner Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Wolff guarda al futuro, mentre Mattia Binotto anticipa i tempi, sorprendendo con una sua previsione…

“Monaco è un GP a sé. È una gara nella quale ciò che si è visto a Barcellona non è detto che sia pertinente. Nel Principato mi immagino che la Mercedes possa far parte della lotta, perché è una macchina che ha carico e trazione”.

“Non sarei affatto sorpreso se George e Hamilton possano fare una buona gara in un cittadino come Monte Carlo. Per me bisogna fare un reset: sarà importante fare un giro pulito, sarà importante il pilota che nel giro da qualifica trovi il ritmo giusto e senza traffico. Ci saranno tanti aspetti e tanti dettagli che potranno fare la differenza”.

Il messaggio del team principal del Cavallino è forte e chiaro…