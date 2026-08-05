F1 | Berger racconta il rogo di Imola: l'equipaggiamento OMP che lo salvò da 23 secondi d'inferno
Ventitré secondi tra le fiamme, a quasi 290 km/h. In questo video, Gerhard Berger ripercorre il terribile incidente di Imola del 1989, raccontando il ruolo fondamentale dell'equipaggiamento OMP in uno dei momenti più drammatici della Formula 1.
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