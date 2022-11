F1 | Ben Sulayem: "Grossa revisione del Regolamento Finanziario"

Carica lettore audio

Nel comunicato congiunto di FIA e F1 che è stato emesso ieri a seguito della riunione della F1 Commission si legge che all’unanimità sono stati approvati dei cambiamenti minori nel Regolamento Tecnico nel Regolamento Finanziario della massima categoria dell’automobilismo, dando priorità ai provvedimenti che impattano sullo spettacolo.

È interessante, però, notare come le stesse cose possano assumere una visione molto diversa a seconda di chi la racconta. Dopo le violentissime polemiche che si sono scatenate nel paddock per le violazioni da parte della Red Bull dei limiti dei costi nella stagione 2021, ci aspettavamo che sarebbero stati presi dei provvedimenti per evitare che si conoscessero le realtà dei conti di questa stagione ben prima dell’ottobre prossimo, come è successo quest’anno.

Mohammed ben Sulayem, Presidente FIA

E in un’intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha spiegato: “Le regole finanziarie erano al primo anno di applicazione. Controllare è molto difficile, per questo rinforzeremo il gruppo che se ne occupa. Gli altri team volevano veder scorrere il sangue, ma serve equilibrio fra le sanzioni finanziarie e sportive”.

Il vertice della Federazione Internazionale, dunque, ha voluto dare un’immagine chiara di quanto sia stato forte l’attacco portato da Mercedes e Ferrari e non solo contro il team campione del mondo per cui è logico che sostenga che “…comunque ci sarà una grossa revisione generale delle regole”.

Ben Sulayem ha stra-ragione: in F1 Commission, quindi, un tema così nevralgico sarà certamente stato toccato con la dovuta attenzione, ma dalla comunicazione è stato derubricato a cambiamento minore. Scopriremo di cosa si tratta…