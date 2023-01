F1 | Ben Sulayem benedice il team Andretti - Cadillac Racing

Carica lettore audio

“Ho accolto con piacere la notizia della partnership tra il team Andretti e la Cadillac, la FIA non vede l’ora di approfondire il processo in corso che punta proprio a valutare l’interesse su nuovi ingressi in Formula 1”. Con l’abituale twitt, strumento principale utilizzato da Mohammed Ben Sulayem per comunicare, il presidente della FIA ha commentato positivamente l’interesse manifestato dal binomio Andretti-Cadillac a valutare l’ingresso in Formula 1.

“La FIA sta esplorando il processo di interesse per la Formula 1 – ha aggiunto Ben Sulayem - e forniremo un ulteriore aggiornamento sui risultati nel prossimo futuro. La notizia giunta oggi dagli Stati Uniti è un'ulteriore prova della popolarità e della crescita del Campionato del mondo di Formula 1 gestito della FIA".

"È particolarmente piacevole constatare l'interesse di due marchi iconici come General Motors Cadillac e Andretti Global. Il processo di valutazione che seguirà alla manifestazione di interesse seguirà il rigoroso protocollo FIA e richiederà diversi mesi”.

Bin Sulayem ha sottolineato come l’interesse mirato a nuovi ingressi di squadre in Formula 1 sia legato anche ai regolamenti sul fronte power unit. “Chi oggi chiede di inserire il suo nome tra le squadre presenti in Formula 1 – ha specificato il presidente della Federazione Internazionale – ha compreso ed accettato positivamente le nuove normative in materia di power unit che entreranno in vigore nel 2026. Un consenso che si aggiunge all’adesione già arrivata dall’Audi che conferma la validità delle scelte fatte”.