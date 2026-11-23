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F1 | Bearman-Haas, il rinnovo è bloccato dall'ingaggio: i retroscena dello stallo

Bearman è rimasto l'unico pilota senza un contratto per il 2027. Dopo l'annuncio di Camara, il silenzio di Haas ha alimentato interrogativi sul futuro del britannico. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, a rallentare l'accordo non è Ferrari, che ha esercitato l'opzione sul pilota, ma divergenze economiche tra Haas e l'entourage di Bearman.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 23 nov 2026, 08:59

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Oliver Bearman è rimasto l'ultimo pilota della griglia di Formula 1 a non avere ancora un contratto per il 2027. Una situazione difficile da immaginare fino a poche settimane fa, considerando che la sua conferma in Haas era stata data per scontata fin dalla scorsa estate. L'annuncio dell'ingaggio di Rafael Câmara, arrivato prima del Gran Premio del Brasile, sembrava destinato a essere seguito a breve da quello del britannico. Invece, il silenzio si è prolungato fino a diventare un caso.

Il paradosso è che Bearman ha bisogno della Haas tanto quanto la squadra americana ha bisogno di lui. Non ci sono alternative concrete per nessuna delle due parti, eppure la trattativa si è trasformata in un braccio di ferro che si sta protraendo ben oltre le previsioni iniziali.

Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse ipotesi sui motivi dello stallo, alcune legate al rapporto contrattuale che unisce Bearman alla Ferrari e alle prospettive future del ventunenne britannico. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, però, la questione che sta ritardando la firma non riguarda il futuro a lungo termine del pilota, bensì le condizioni economiche dell'accordo con Haas.

La Ferrari ha già esercitato l'opzione che le consente di mantenere Bearman all'interno del proprio programma piloti e dopotutto non avrebbe senso fare scelte diverse dal momento che sul giovane britannico a Maranello hanno investito risorse economiche da quando è entrato, nel 2021, a far parte della Driver Academy. Permettere a Bearman di svincolarsi sarebbe quella che in gergo si definisce una “perdita secca”.

È vero che al termine del 2027 il britannico potrebbe anche trovarsi nella condizione di svincolarsi qualora non arrivasse una chiamata per entrare nella squadra ufficiale, ma questo scenario non rappresenta un ostacolo al rinnovo con Haas e non c’è alcun bisogno di definire in tempi brevi il rapporto con Ferrari, anche considerata l’età non più verdissima di Lewis Hamilton. Da parte della Scuderia non ci sono preclusioni e tutte le possibilità per il futuro restano aperte.

La questione è quindi a due, tra Haas ed entourage di Bearman. Il nodo è rappresentato dall'ingaggio proposto dalla squadra americana, una cifra che il pilota e il suo staff non ritengono adeguata alle aspettative. Da qui una trattativa che si è progressivamente irrigidita, nonostante entrambe le parti siano consapevoli della necessità di arrivare a un'intesa. Alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas, Bearman non ha nascosto il proprio disappunto per una situazione che si trascina ormai da mesi. “Non c'è nulla di nuovo da dire. A essere onesto, sono piuttosto deluso dal fatto di trovarmi qui, al ventesimo appuntamento stagionale, senza un contratto firmato per il prossimo anno. È una situazione strana, ma ci stiamo arrivando”.

Il britannico ha ammesso che l'incertezza sta diventando difficile da gestire, soprattutto dopo una stagione nella quale ritiene di aver dimostrato il proprio valore. “Posso solo dire che è un po' deludente e, ovviamente, non è l'ideale per la fiducia di un pilota. So di aver fatto un buon lavoro quest'anno, ma non sapere cosa farò la prossima stagione non è certo l'ideale. Questo è poco ma sicuro”.

Bearman ha escluso categoricamente la possibilità di trasferirsi in un'altra squadra nel 2027. Alla domanda se esistesse anche una minima possibilità di correre altrove, la risposta è stata inequivocabile: “No, zero possibilità”.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Una dichiarazione che conferma quanto sia ristretto il margine di manovra del pilota, considerando che tutti gli altri sedili disponibili per la prossima stagione sono già stati assegnati. Anche per questo motivo la trattativa con Haas resta l'unica strada percorribile.

“Il mio obiettivo per il 2027 è molto chiaro - ha spiegato Bearman - credo che qui ci sia ancora del lavoro in sospeso. Per quanto riguarda il futuro più lontano, diciamo che la questione non è proprio nelle mie mani”.

Il riferimento è al legame con la Ferrari, che continua a rappresentare il traguardo principale della carriera del britannico. Bearman non ha mai nascosto l'ambizione di arrivare a Maranello, ma è consapevole che le decisioni sul futuro della Scuderia non dipendono soltanto dalle sue prestazioni.

“Sono sotto contratto con la Ferrari, che mi ha dato questa incredibile opportunità di arrivare in Formula 1. Sono ancora un pilota del programma giovani e il mio sogno più grande è correre per la Ferrari. È la squadra più iconica ed è stata la prima a credere in me quando ero bambino. Resta il mio sogno più grande, ma è evidente che guardando al futuro potrebbero presentarsi delle difficoltà. Non ho molta voce in capitolo, dobbiamo vedere come evolverà la situazione”.

Il quadro, tuttavia, è meno complicato di quanto possa apparire dall'esterno. La Ferrari ha già definito la propria posizione contrattuale e non è il soggetto che sta rallentando la conferma di Bearman. Il confronto ancora aperto riguarda esclusivamente le condizioni dell'accordo tra il pilota e Haas.

La sensazione è che si sia arrivati a una fase nella quale nessuna delle due parti vuole cedere per prima, pur sapendo che la conclusione della trattativa è sostanzialmente obbligata. Secondo le informazioni raccolte da Motorsport.com, la vicenda dovrebbe risolversi prima del weekend conclusivo di Abu Dhabi, con ogni probabilità attraverso una soluzione di compromesso sul piano economico.

Nel frattempo, Bearman continua a manifestare un'insofferenza che non cerca più di nascondere. “Come ho già detto, ci siamo quasi, ma non è una bella sensazione trovarsi qui, a due gare dalla fine, senza una situazione ancora definita. Anche se so che siamo praticamente arrivati al traguardo, la realtà è che non c'è ancora nulla di concluso. Onestamente, non ci sono scuse per trovarsi in questa condizione senza un contratto firmato”.

Parole insolitamente dure, che danno la misura di quanto la vicenda abbia pesato sul pilota. La prospettiva, però, non sembra essere quella di una separazione. Salvo sviluppi inattesi, Bearman sarà al volante della Haas anche nel 2027, formando con Câmara una delle coppie più giovani della griglia. Resta da stabilire soltanto a quali condizioni economiche si arriverà alla firma. Ed è proprio su questo punto che si sta giocando l'ultimo braccio di ferro.

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