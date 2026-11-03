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F1 | Bearman-Haas, il rinnovo che non arriva: dietro l'attesa c'è il futuro in Ferrari

La conferma di Oliver per il 2027 sembrava una formalità, ma l'annuncio continua a slittare. Komatsu dice di voler proseguire col pilota, ma il nodo riguarda le prospettive a lungo termine dell'inglese. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, qualora la Ferrari non potesse garantirgli un sedile nel 2028, Bearman potrebbe liberarsi da Maranello.

Pubblicato: 3 nov 2026, 15:30

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

C'è un piccolo caso nel mercato piloti di Formula 1. Non riguarda un sedile di un top team, né una trattativa tra squadre rivali, ma il futuro di Oliver Bearman. La conferma del ventunenne inglese alla Haas per la stagione 2027 sembrava una formalità, tanto che insieme all'annuncio dell'ingaggio di Rafael Câmara era attesa anche l'ufficializzazione del rinnovo di Bearman. Sono però trascorse diverse settimane senza novità, un silenzio che ha iniziato ad alimentare interrogativi su una situazione apparentemente priva di ostacoli.

La questione è emersa pubblicamente nel paddock di Città del Messico, dove sia Bearman sia il team principal, Ayao Komatsu, hanno confermato la volontà reciproca di proseguire il rapporto. Nessuno dei due, però, ha voluto chiarire quali siano gli aspetti ancora da definire.

“Voglio continuare con Haas, è assolutamente il mio obiettivo – ha spiegato Bearman – ci sono alcune questioni sulle quali stiamo lavorando dietro le quinte, ma il mio desiderio è molto chiaro. Non so quando arriverà l'annuncio, non dipende realmente da me. Se fosse per me sarebbe già stato fatto da molto tempo. Ci sono però alcune questioni che riguardano un quadro più ampio sulle quali stiamo lavorando”.

Proprio il riferimento a un “quadro più ampio” rappresenta la chiave per comprendere una situazione che va oltre il semplice rinnovo con Haas.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Il nodo Ferrari e le prospettive 2028

Bearman è entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2021, dopo essersi messo in evidenza nei campionati di Formula 4. Il suo percorso verso la Formula 1 ha avuto un'accelerazione improvvisa nel marzo 2024, quando a Jeddah è stato chiamato dalla Ferrari per sostituire Carlos Sainz, bloccato dall’appendicite. Una prestazione convincente, seguita nello stesso anno da altre due presenze con Haas, nei Gran Premi di Azerbaijan e Brasile, in sostituzione di Kevin Magnussen.

Nel 2025 è arrivata la promozione a pilota titolare della squadra statunitense, un ruolo confermato anche per il 2026. Il percorso sembrava perfettamente delineato: accumulare esperienza in Haas, crescere senza eccessive pressioni e prepararsi all'eventuale salto verso Maranello.

Dopo due stagioni, però, è comprensibile che le aspettative di Bearman siano cambiate. Dodici mesi fa, proprio in Messico, ‘Ollie’ aveva sfiorato il podio conquistando un quarto posto, risultato che resta il migliore della sua carriera in Formula 1. Nel frattempo ha visto altri piloti della sua generazione, come Kimi Antonelli e Isack Hadjar, raggiungere squadre di vertice.

È lecito pensare che nei programmi di Bearman una terza stagione in Haas non rappresenti lo scenario ideale. La possibilità di un approdo in Ferrari nel 2027 è però venuta meno con la decisione di Lewis Hamilton di esercitare l'opzione contrattuale a suo favore.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ed è qui che si concentra la questione. Bearman non sembra avere obiezioni a proseguire con Haas, ma vorrebbe maggiori garanzie sulle prospettive successive. Un'altra stagione nella squadra statunitense assumerebbe un significato diverso se fosse accompagnata dalla certezza di un sedile Ferrari nel 2028. Una garanzia che, tuttavia, è difficile immaginare Maranello possa concedere con tanto anticipo, considerando quanto potrebbero cambiare gli equilibri tecnici e sportivi nel corso della prossima stagione.

Secondo informazioni raccolte da Motorsport.com, qualora la Ferrari non fosse in grado di garantirgli un sedile per il 2028, Bearman potrebbe avere la possibilità di svincolarsi dal rapporto contrattuale che lo lega alla Scuderia. Una prospettiva che spiegherebbe la necessità di definire alcuni aspetti del suo futuro prima di procedere all'annuncio del rinnovo con Haas.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Komatsu: “Avanti insieme, troveremo una soluzione”

Da parte sua, Komatsu ha confermato che non esistono divergenze sulla volontà di proseguire la collaborazione. “Non posso entrare nei dettagli di ciò che sta rallentando l'accordo – ha spiegato il team principal – ma è assolutamente chiaro che entrambe le parti vogliono proseguire. Lavoriamo molto bene, ci stimoliamo reciprocamente e, soprattutto, ci piace lavorare insieme. Ollie porta molto alla squadra e stiamo crescendo insieme. Le nostre intenzioni sono perfettamente allineate. Stiamo cercando una soluzione per proseguire nel 2027 e sono sicuro che la troveremo”.

Il responsabile della Haas ha poi sottolineato i progressi compiuti da Bearman, soprattutto sotto il profilo della maturità e della capacità di guidare la squadra nei momenti difficili.

“La sua velocità è sempre stata straordinaria, fin dal primo giorno. Quello che è cambiato è la costanza con cui riesce a esprimerla e soprattutto la sua capacità di motivare il team. Quest'anno ha attraversato momenti nei quali guidava meglio che mai, ma non riusciva comunque a entrare nei primi dieci. Ha dovuto imparare a gestire questa frustrazione e a continuare a spingere la squadra. Ho visto una crescita enorme nelle sue qualità di leader, ed è impressionante considerando che ha soltanto 21 anni”.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, con Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas resta l'unica possibilità concreta 2027

Al di là delle questioni contrattuali, c'è però un elemento che rende la posizione di Bearman piuttosto delicata. Il mercato piloti non offre attualmente alternative concrete alla Haas per la prossima stagione. Salvo colpi di scena che oggi non sembrano all'orizzonte, la squadra statunitense rappresenta l'unica opportunità realistica per essere sulla griglia di partenza del mondiale 2027.

Non si tratta quindi di una trattativa nella quale Bearman può utilizzare l'interesse di altre squadre come leva per ottenere condizioni migliori. La sua esigenza sembra piuttosto quella di evitare che una nuova conferma in Haas finisca per vincolarlo oltre il periodo necessario, compromettendo eventuali opportunità future.

Anche Komatsu sembra consapevole delle ambizioni del suo pilota. "Vogliamo crescere insieme e risalire la griglia – ha spiegato – prima di tutto dobbiamo mettergli a disposizione una monoposto competitiva nel 2027. Non sarà semplice, perché abbiamo commesso degli errori nel 2026 e ne stiamo pagando le conseguenze anche in prospettiva futura. Ma il nostro obiettivo è massimizzare tutto ciò che possiamo controllare e speriamo di avere ancora Ollie con noi”.

Il paradosso è che tutte le parti coinvolte sembrano perseguire obiettivi compatibili. Haas vuole trattenere Bearman, il pilota vuole continuare a correre e Ferrari ha interesse a preservare il talento di un giovane sul quale ha investito per anni. A complicare il quadro è l'impossibilità di garantire oggi ciò che potrebbe accadere tra due stagioni.

Per Bearman, dunque, il problema non è tanto trovare un sedile per il 2027, quanto evitare che la scelta obbligata di restare in Haas si trasformi in un ostacolo per il 2028. È su questo equilibrio che si sta lavorando dietro le quinte. E probabilmente è proprio qui che si trova la spiegazione di un annuncio che, fino a poche settimane fa, sembrava soltanto una formalità.

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