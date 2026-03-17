F1 | Bearman: "5° dopo 40 giri da qualifica. Ho evitato un incidente mostruoso con Hadjar"

17 a 0. E' l'impressionante score di inizio stagione di Oliver Bearman, che da poco ha iniziato il secondo anno in Formula 1, nei confronti del compagno di squadra Esteban Ocon, già vincitore di una gara e ben più esperto di lui.

A punti nella Sprint (dove li ottiene solo chi arriva in Top 8) e addirittura nei primi 5 nella gara domenicale. Il classico primo degli altri, ma Bearman è stato molto di più. Sottolineando l'assenza delle McLaren, nemmeno partite, Oliver ha battagliato tutta la gara addirittura con le Red Bull, Max Verstappen compreso.

Al momento del ritiro del 4 volte iridato, Bearman ha dovuto controllare il ritorno di un Pierre Gasly scatenato, ma è riuscito a concludere proprio dove a inizio gara sembrava impossibile arrivare a causa di una manovra dell'ultimo secondo per evitare un contatto con Isack Hadjar che sarebbe stato a dir poco tremendo.

"Sono stato davvero molto fortunato, a dire il vero, a evitarlo. Voglio dire, sono fortunato a essere qui in piedi. Onestamente, sarebbe stato un incidente mostruoso. È stata una curva davvero difficile per tutta la gara, con il vento di oggi. Il bilanciamento della macchina era completamente instabile, credo per tutti. Beh, spero per tutti, perché per me è stato davvero duro. E ho visto con Isack che stavamo spingendo forte e, a dire il vero, sembrava che la curva fosse ormai fatta e la cosa successiva che so è che lui è di traverso e io sto cercando di evitarlo in un decimo di secondo".

"Sono andato a sinistra, ho dovuto uscire dalla pista per evitarlo e mi sono ritrovato di nuovo ultimo. Quindi, in entrambe le mie gare quest’anno, Australia e Cina, sono finito praticamente ultimo dopo il primo giro. Ma stiamo migliorando e la gara è stata fantastica dopo quello".

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto di: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Rientrato in pista dopo aver perso diverse posizioni, il pilota britannico cresciuto nell'Academy Ferrari ha iniziato una rimonta inesorabile grazie al grande ritmo dell'ottima VF-26. L'entrata in pista della Safety Car e la perfetta strategia hanno fatto il resto, riportandolo nella posizione originaria e aiutandolo così nel risultato finale.

"Sì, ho fatto alcuni sorpassi in pista. Sapete, ero più veloce delle Red Bull e a quel punto ero più veloce anche dell’Audi. È stato forte e la macchina si sentiva benissimo. Poi abbiamo avuto un tempismo perfetto con la safety car. Ma penso che la sfortuna del primo giro sia stata in un certo senso compensata dal grande tempismo della safety car".

"Praticamente, dopo tutto quello, ero tornato dove ero partito. Sapete, ero proprio dietro Pierre, che è dove mi trovavo a metà del primo giro prima di tutto quel caos. Quindi è stato fantastico. Sì, poi il passo è stato davvero molto forte dopo. Sono riuscito a liberarmi dal traffico e poi, onestamente, stavo facendo tipo 40 giri da qualifica, il che è stato piuttosto divertente".

Parlando invece della sua monoposto, Oliver ha precisato come la VF-26 sia una macchina competitiva soprattutto in gara, ricalcando quanto stiamo vedendo della SF-26. La Ferrari è più competitiva in gara che in qualifica e anche la Haas sembra avere la stessa indole.

"Penso che al momento siamo più veloci in configurazione gara. Sembra essere così. La qualifica è stata un po’ più difficile. Direi che Pierre è stato incredibilmente veloce questo weekend. Anche in gara, sapete, negli ultimi dieci giri mi stava recuperando molto rapidamente. Quindi c’è ancora molto lavoro da fare prima della prossima gara. Dobbiamo ottimizzare alcune cose, ma sono davvero contento del bilanciamento della macchina e delle sensazioni che dà. È un’ottima base di partenza. Dobbiamo continuare a lavorarci sopra".