F1 | Bayer esclusivo: "Tsunoda in Red Bull? Sarà considerato se performa"

Secondo Peter Bayer, CEO del team di Faenza, il giapponese può essere ancora in ballo per una promozione al team Red Bull di Formula 1, a patto di continuare a soddisfare le aspettative.

A giugno la RB ha annunciato che Tsunoda rimarrà nel team per il 2025 e nelle ultime settimane il pilota non è stato considerato per il posto in Red Bull che sembrava vacante, con Sergio Perez a rischio licenziamento per via delle sue scarse prestazioni.

Con la decisione del team di Milton Keynes che prevede di mantenere sia Perez che Daniel Ricciardo nei rispettivi team nel breve termine, ora è il tema della line-up del prossimo anno ad essere al centro dell'attenzione, soprattutto se Perez non riuscirà a dimostrare di poter fare di più.

Bayer ha dichiarato che Tsunoda sarà un'opzione per la Red Bull, se avrà un rendimento costante e di alto livello.

"L'ha detto Helmut stesso, in tedesco si dice che una rondine non fa primavera”, ha affermato il CEO a Motorsport.com. "Ciò significa che se Yuki continuerà ad essere a questo livello con costanza, verrà preso in considerazione per un posto in Red Bull Racing".

"Se questo implica che ha bisogno di un'altra stagione accanto ad un Daniel molto competitivo, questa potrebbe essere un'opzione".

"Potrebbe anche essere un'opzione dire che, ok, ora crediamo che sia pronto. Quindi a quel punto parleremo con Liam (Lawson). Non abbiamo fretta – nonostante tutti pensino di sì – perché abbiamo tutte le opzioni in mano".

Yuki Tsunoda, RB F1 Team parla con Peter Bayer, CEO Visa Cash App RB Foto di: Red Bull Content Pool

Il team principal della RB, Laurent Mekies, ha giudicato "fenomenale" il miglioramento di Tsunoda nel suo quarto anno in F1 e ha detto di ammirare la sua ambizione di passare alla Red Bull.

"Ci si aspettano molte cose da un giovane tra il primo e il secondo anno, forse tra il secondo e il terzo", ha detto Mekies. "Ma non ci si aspetta un passo così fenomenale tra il terzo e il quarto anno, quindi sì, è più veloce. Sì, è più calmo. Sì, è più integrato nel team, dà feedback migliori e si spera che sia felice!"



"Ma sul serio, è un punto di riferimento sin dal modo in cui esce dal box il venerdì nelle FP1 e bang: il primo giro, è già lì".

Mekies ha aggiunto: "Yuki è un pilota Red Bull. Deve avere l'ambizione di guidare per la Red Bull Racing. Se non ce l'ha, è sbagliato".

"Spero e confido che voglia più di ogni altra cosa guidare quella macchina per vincere delle gare. Cerchiamo anche di aiutarlo a crescere in questo senso, è questo il nostro lavoro".

"Se fosse pienamente felice di prolungare il contratto per l'anno prossimo? Sì, ed è un problema per lui, ma perché ci dice che è molto ambizioso, vede che anche la squadra lo è e che l'accoppiata ovviamente funziona".

"Lo aiutiamo a crescere e ci ha ripagato con un livello di prestazioni davvero incredibile".



Informazioni aggiuntive di Filip Cleeren e Jonathan Noble