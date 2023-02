F1 | Barcellona toglie l'ultima chicane per il GP di Spagna

Carica lettore audio

Il Circuit de Barcelona-Catalunya torna all'antica e per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 del 2023 toglierà l'ultima chicane.

Introdotta diversi anni fa nella speranza di vedere incrementare i sorpassi, la variante che tagliava di fatto le ultime due curve in realtà non ha portato lo spettacolo auspicato e per l'evento del 2-4 giugno si è scelto di fare un passo indietro.

La direzione del tracciato catalano, in collaborazione con la FIA e il Direttore di Gara della F1, Niels Wittich, ha optato per riadottare le ultime due curve verso destra che immettono poi sul rettilineo di partenza, decisione di cui si stava parlando già da diversi mesi e che oggi è stata ufficializzata.

Stuart Robertson (Responsabile Sicurezza FIA) e Wittich hanno effettuato il sopralluogo dando parere positivo per ritornare alla versione da 4,657km, approvando anche le nuove barriere di sicurezza installate all'esterno nelle vie di fuga dell'ultimo settore.

Barcellona resta comunque a doppia omologazione e la chicane potrà essere utilizzata in base alle esigenze e scelte dei vari campionati che utilizzeranno il circuito per i loro eventi.

Nel 2023 vedremo poi altre modifiche, come l'allargamento della via di fuga in curva 1 con 70m di ghiaia e una nuova recinzione FIA a protezione delle curve 1 e 2, migliorando così in modo significativo la sicurezza dei piloti e degli addetti ai lavori.

Verranno anche risistemate le strade di servizio che circondano l'area e una parte dell'area pubblica entro marzo, mentre per gli spettatori ci sarà un nuovo tabellone situato all'uscita della corsia dei box, sempre a torre e con grafica più moderna.

Infine sono stati riverniciati i cordoli, con ulteriori lavori di ristrutturazione per le zone riservate al pubblico e i servizi igienici.