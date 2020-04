F1: Barcellona vuole uno dei GP 2020 in estate senza pubblico

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 è stato tra i tanti rinviati a causa della pandemia da Coronavirus che ha fatto dante vittime anche in terra iberica. La gara, originariamente prevista nel fine settimana del 10 maggio, è stata rinviata, mentre i Gran Premi di Monaco e Olanda sono stati cancellati.

Nelle ultime ore è stato cancellato anche il Gran Premio di Francia, mentre il Gran Premio del Belgio è in dubbio a causa delle misure stringenti adottate dal governo locale per fronteggiare la pandemia.

La pista del Montmelo, però, si candida a essere una delle poche a poter ospitare comunque un gran premio in questa stagione così travagliata e ben distante dall'ordinario.

"Sin dall'inizio abbiamo agito per cercare di aiutare la F1 ad avere un Mondiale. Se serve, noi ci siamo. Questo è il modo con cui abbiamo agito sin dall'inizio", ha dichiarato a Motorsport.com il direttore generale del circuito Joan Fontesere.

"Abbiamo offerto a Liberty Media la possibilità di organizzare una gara a Barcellona, perché abbiamo 30 anni d'esperienza e, in termini di logistica, siamo una pista piuttosto agevole. Ora siamo a stretto contatto con i vertici della F1 e abbiamo già parlato di una nuova data della stagione. Come dice Carey, la stagione inizierà in Europa a luglio/agosto e noi saremo lì, la F1 dovrebbe correre al Montmelo proprio in quel periodo".

Di solito Barcellona non vuole correre d'estate, perché i locali sono in vacanza e la città è piena di turisti, ma la situazione attuale e la prospettiva di un evento porte chiuse significa che tutte le opzioni sono aperte.

"Ci hanno chiesto se ci fosse una data non possibile per noi, ma noi abbiamo risposto di no", ha proseguito Fontsere. "Vogliamo organizzare l'evento, possiamo gestire e organizzare tutto per aiutare la F1".

"In un anno normale in Spagna sono tutti in vacanza nel mese di agosto, ma penso che il 2020 sarà un anno eccezionale, con un calendario completamente diverso. Se mi aveste parlato un anno fa avrei sicuramente detto: 'Per favore, non ad agosto!'".

"Ora, invece, per noi va bene, perché quel format ridotto di eventi sarebbe un buon punto di partenza non solo per la struttura della pista, ma anche per gli hotel che circondano la zona. Siamo in grado di organizzare un evento del genere senza spettatori in 1 o 3 settimane. Possiamo gestirlo facilmente, perché abbiamo 320 giorni di attività all'anno in pista, quindi la nostra macchina è pronta anche quando le luci si spengono".

"Ovviamente senza partecipazione del pubblico per noi sarà molto più facile, perché non ci sarà la campagna marketing, controllo degli spettatori, e tutte queste prassi".

Barcellona ha attualmente un accordo di un anno con la F1 e si prevedeva che sarebbe stato sostituito da una nuova gara nel 2021. Tuttavia, nonostante la pressione finanziaria, il circuito desidera estendere il suo accordo e Fontsere ha affermato che le autorità locali sono favorevoli a prolungare l'accordo per rimanere nel calendario di F1.

"Il governo catalano ci ha dato ancora una volta una mano in questo senso. Sarebbe facile per loro dire: quest'anno non c'è la F1, perché non c'è data, non ci sono le condizioni di salute e non ci sono i soldi".

"Queste tre ragioni sarebbero sufficienti per dire di dimenticarsene. Ma dicono che dobbiamo rafforzare il nostro legame con la F1 nel 2021, quindi nel 2020 dobbiamo essere presenti. Vogliono un accordo a lungo termine, non stiamo pensando di avere un accordo per appena un anno con la F1".

