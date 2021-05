F1, Barcellona, Libere 3: Verstappen si sveglia, Leclerc terzo

Max Verstappen ha acceso la luce: non appena la Red Bull gli ha montato le gomme a mescola soft nella terza sessione di prove libere del GP di Spagna è stato il più veloce del turno risultando l'unico in grado di sfondare il muro dell'1'18" con il tempo di 1'17"835.

L'olandese si candida per la pole position dopo essersi nascosta ieri, anche se Lewis Hamilton il secondo tempo lo ha ottenuto in anticipo, con una pista che è andata migliorando man mano. Il campione del mondo si è fermato a 1'18"070 a 235 millesimi dalla RB16B, ma la sensazione è che in qualifica se la possono giocare alla pari perché la Mercedes è in grado di spingere di più i motori nel pomeriggio con un boost del turbo che è stato tenuto ancora basso.

Barcellona ci offre la piacevole conferma della Ferrari: la squadra del Cavallino non si consolida solo come terza forza, ma si arrampica addirittura al terzo posto assoluto con Charle Leclerc: il monegasco ha impressionato con un 1'18"308 che resta a un paio di decimi dalla freccia nera, segno che l'exploit di ieri non era un bluff.

E del resto la conferma arriva anche da Carlos Sainz ottimo quinto in scia al compagno di squadra: la Rossa ha trovato un buon equilibrio a Montmelò, tanto che Valtteri Botts con la seconda Mercedes è finito dietro alle SF21: il finlandese non ha brillato pagando oltre mezzo secondo da Max Verstappen.

Positivo anche Lando Norris sesto con la McLaren a 71 millesimi da Bottas, mentre l'inglese è incalzato da Pierre Gasly settimo con l'AlhaTauri e dal compagno di squadra Daniel Ricciardo.

Eccellente la prestazione di Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo: il finlandese a lungo il più veloce nel T1, quello più veloce di Barcellona, è nono davanti al deludente Sergio Perez che nel giro secco non ha ancora trovato la quadra con la Red Bull, mentre nel passo gara se la cava alla grande.

Fernando Alonso è rimasto fuori dalla top 10, ma è davanti a Esteban Ocon, 12esimo, in un derby appassionante fra le Alpine. E per ora allo spagnolo basta così. Fre le vetture di Enstone si è infilato Yuki Tsunoda con l'altra AT02.

L'Aston Martin mastica amaro: il nuovo pacchetto aero non dà i risultati che si aspettavano e Lance Stroll è solo 14esimo, mentre Sebastian Torna dietro al canadese e non va oltre il 17esimo posto.

Bene George Russell con La Williams che si mette davanti ad Antonio Giovinazzi solo 16esimo con l'Alfa Romeo. Nicholas Latifi paga tre decimi dal giovane compagno inglese, ma la sua prestazione basta per stare davanti alle due Haas. Come al solito Mick Schumacher davanti a Nikita Mazepin che questa volta non ha fatto errori. Finalmente!