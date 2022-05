F1 | Barcellona, Libere 3: Leclerc veloce, Ferrari bene nel passo

Carica lettore audio

La Ferrari ha confermato la migliore prestazione nel giro secco nella terza sessione di prove libere del GP di Spagna, ma Max Verstappen è a un soffio dalla rossa con un distacco di appena 72 millesimi. La Red Bull ha messo a posto il giro secco, mentre la squadra del Cavallino ha trovato un set-up adeguato a non surriscaldare le gomme, migliorando decisamente il passo gara che ieri, invece, aveva mostrato una F1-75 in seria difficoltà.

Questa è la fotografia dell'ultimo turno prima delle qualifiche che rende impossibile qualsiasi pronostico per la pole position, tanto più che dietro ai due contendenti per il titolo sono spuntate le due Mercedes che confermano tutto il bene che hanno mostrato ieri.

George Russell è riuscito a portare la W13 a essere il terzo pilota che ha sfondato il muro dell'1'20", pagando solo 148 millesimi da Leclerc che con le soft ha ottenuto un 1'19"772 che è in linea con la prestazione di ieri, ma con un asfalto più caldo visto che si sono registrati 46 gradi.

In Ferrari hanno tirato un sospiro di sollievo dopo il lungo lavoro svolto a casa nella notte (Davide Rigon ha "girato" al simulatore), mentre nei box sostituivano il telaio sulla vettura di Carlos Sainz a causa di un problema alla pompa di alimentazione che si trova nel serbatoio: tanto Leclerc che Sainz hanno risolto i guai di scivolamento di ieri con una F1-75 più carica rispetto alle libere del venerdì.

Sergio Perez è quinto più staccato con la seconda RB18: il messicano paga quasi mezzo secondo dal vertice, ma Barcellona ripropone tre squadre top in grado di lottare per le posizioni che contano.

Il primo degli altri è Lando Norris che riporta la McLaren dove le compete: l'inglese è settimo con la MCL36. Ha avuto bisogno di un telaio nuovo dopo la scordolata violentissima di ieri nella quale ha rotto non solo il fondo, ma ha crepato anche la scocca. Norris ha sfruttato appieno il pacchetto di novità che la squadra di Woking ha introdotto in Spagna, mentre Daniel Ricciardo non è andato oltre l'11esimo posto, pagando mezzo secondo al compagno di squadra. Decisamente troppo per l'australiano...

In evidenza Kevin Magnussen con la Haas priva di novità tecniche, mentre Mick Schumacher ha coperto solo quattro giri a causa di un principio d'incendio nel corner posteriore destro a causa di un cestello che si è sfibrato per l'eccessivo calore. Si può dire che è andata peggio solo a Pierre Gasly che ha visto fumare il retrotreno dopo l'installation lap e non è più potuto tornare in pista per un evidente guaio alla power unit Honda.

La top ten è completata da Valtteri Bottas nono con l'Alfa Romeo: il finlandese è quello che ha fatto più giri (24) cercando di raccogliere le informazioni per la gara con un long run, visto che ieri si era dovuto fermare per il ko del motore 1 Ferrari.

Buona anche la prestazione di Esteban Ocon con l'Alpine, mentre Fernando Alonso non è andato oltre il 13esimo posto. Sebastian Vettel ha portato la nuova Aston Martin in 12esima posizione dopo aver fatto un grosso lavoro con le gomme medie in funzione della gara.

Guanyu Zhou è 14esimo con l'altra C42 davanti al giapponese Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri. In difficoltà Lance Stroll con la nuova AMR22: ha preceduto solo le Williams di Alexander Albon e Nicholas Latifi. Il canadese continua a prendere schiaffoni dal compagno di squadra: nove decimi sono un distacco pesante.