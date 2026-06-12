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F1 | Barcellona, Libere 2: Norris piazza la McLaren davanti a Russell. Leclerc 4° davanti a Kimi

I motori Mercedes la fanno da padrone al Montmelò, con Norris davanti a Russell e Piastri. I primi 3 sono racchiusi in 5 centesimi. Leclerc quarto davanti ad Antonelli, mentre Hamilton è solo nono.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

McLaren chiude il venerdì di Barcellona davanti a tutti. Lando Norris è stato il più veloce di tutti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio che da quest'anno prende la denominazione del capoluogo catalano, mentre il GP di Spagna sarà ospitato dal Madring di Madrid più avanti nella stagione.

Il pilota della McLaren ha fermato il cronometro in 1'15"426, precedendo di appena 9 millesimi la Mercedes di George Russell. I motori Mercedes l'hanno fatta da padrone sul giro secco, perché al terzo posto ecco Oscar Piastri, anche lui molto vicino a Norris (appena 57 i millesimi di ritardo dal campione del mondo in carica).

La pista di Barcellona è uno dei territori di caccia per i motorizzati Mercedes e già dalle prime libere è stato possibile notare la superiorità delle power unit realizzate a Brixworth. 

Dalle prime posizioni manca Andrea Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale è solo quinto, staccato di quasi 6 decimi dal tempo di Norris, ma ricordiamo che l'italiano ha saltato il primo turno di prove libere, sostituito dall'esordiente Frederik Vesti. 

Se sul giro secco Antonelli non ha impressionato (la sua W17 era troppo precisa all'anteriore), il passo gara è risultato sicuramente più interessante, confermando così sui long run il suo grande momento di forma. 

Davanti ad Antonelli ecco la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc. La SF-26 numero 16 è dotata di dischi Carbone Industries, esattamente come quella di Lewis Hamilton. Entrambe le Rosse hanno usato il nuovo pacchetto di novità, con Hamilton che l'ha potuto provare solo nelle Libere 2 (chiuse al nono posto) per aver ceduto il volante a Dino Beganovic nelle Libere 1. 

Tanto lavoro per Max Verstappen, sesto assoluto e distante 9 decimi da Norris. Il 4 volte iridato ha fatto il suo giro veloce molto presto nella sessione e ha dedicato tanto tempo ai long run e nella valutazione delle mescole, per capire quali utilizzare in gara. L'olandese della Red Bull ha fatto tanta fatica con le Hard, lamentandosene a più riprese.

Ottima giornata per Arvid Lindblad, settimo assoluto con la prima Racing Bulls. L'unico rookie della stagione è l'ultimo pilota ad avere patito un distacco inferiore al secondo rispetto a Lando Norris. Se nelle Libere 1 aveva fatto vedere cose interessanti firmando il settimo tempo, Liam Lawson ha salutato le Libere 2 dopo appena 15 minuti. Il pilota di Racing Bulls è stato costretto ad abbandonare la sua monoposto appena fuori dalla pit lane e a saltare praticamente tutta la sessione a causa di un guasto.

Audi si conferma generalmente una buona macchina grazie all'ottavo tempo di Gabriel Bortoleto e all'11esimo di Nico Hulkenberg. La Casa tedesca, però, ha bisogno che i suoi piloti riescano a essere efficaci quando più conta, ovvero nelle qualifiche. Spesso i due hanno mostrato di avere potenziale nel corso delle libere, ma di rado si sono confermati nelle prove ufficiali.

Isack Hadjar chiude la Top 10 con la seconda Red Bull RB22. Il francese patisce un gap di 4 decimi dal crono di Max Verstappen. Detto dell'11esimo tempo di Hulkenberg, la prima Haas è quella di Oliver Bearman, 12esima, mentre quella di Esteban Ocon non è andata oltre il 17esimo tempo dietro alla Williams di Carlos Sainz e alle Aline di Franco Colapinto e Pierre Gasly.

Valtteri Bottas ha perso gran parte della seconda sessione di prove libere a causa di un guasto alla centralina della power unit sulla sua Cadillac MAC-26. L'ex pilota di Williams, Mercedes e Alfa Romeo-Sauber è comunque riuscito a entrare in pista e a firmare il 18esimo tempo assoluto, mettendosi dietro la Williams di Alexander Albon, la Cadillac gemella di Sergio Perez e le due Aston Martin Racing, con Fernando Alonso che ha fatto meglio rispetto a Lance Stroll di 2 decimi.

FP2

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

1'15.426

   S 222.273
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.009

1'15.435

 0.009 S 222.246
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.057

1'15.483

 0.048 S 222.105
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.373

1'15.799

 0.316 S 221.179
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 31

+0.589

1'16.015

 0.216 S 220.551
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 33

+0.895

1'16.321

 0.306 S 219.666
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+0.985

1'16.411

 0.090 S 219.408
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.185

1'16.611

 0.200 S 218.835
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+1.205

1'16.631

 0.020 S 218.778
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 30

+1.248

1'16.674

 0.043 S 218.655
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 31

+1.508

1'16.934

 0.260 S 217.916
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 31

+1.519

1'16.945

 0.011 S 217.885
13 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 8

+1.541

1'16.967

 0.022 M 217.823
14 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 29

+1.594

1'17.020

 0.053 S 217.673
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+1.625

1'17.051

 0.031 S 217.585
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+1.834

1'17.260

 0.209 S 216.997
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 29

+2.112

1'17.538

 0.278 S 216.219
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 6

+2.799

1'18.225

 0.687 S 214.320
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

+3.364

1'18.790

 0.565 S 212.783
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 34

+3.835

1'19.261

 0.471 S 211.518
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 21

+3.860

1'19.286

 0.025 S 211.452
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+4.033

1'19.459

 0.173 S 210.991
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